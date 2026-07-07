Зељковић пред Левски: Вјерујем у Борац, екипа која има квалитет и карактер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вечерас ће снаге на Градском стадиону одмјерити фудбалери Борца и Левског у квалификацијама за Лигу шампиона, а о чему је говорио за АТВ потпредсједник Клуба, Богољуб Зељковић.
„Данас се цијели дан прича о овој утакмици и уназад неколико дана смо званично прославили и стоти рођендан нашег Клуба и све је усмјерено на вечерашњи спектакл. Ми смо у сезону ушли са највећим могућим амбицијама и те амбиције имамо уназад неколико година. Сложићемо се са дијелом јавности да када смо извукли Левски нисмо имали те неке, хајде да кажемо, спортске среће. Сигурно да остале екипе које су биле по имену, да кажемо по квалитету испод Левског и добили смо најјачу екипу из те групе“, казао је потпредсједник ФК Борца, Богољуб Зељковић.
Након што је урађена анализа и припрема те након што је сачувана шампионска екипа, која је освојила титулу, Зељковић није крио оптимизам пред дуел Борца и Левског јер како каже вјерује у спортски сектор, тренера и сваког од играча.
„Знам да имају квалитет и знам да имају карактер и ако вечерас уђемо у утакмицу како треба и будемо максимално фокусирани на игру, ја сам сигуран да ћемо да остваримо позитиван исход вечерас. Вечерас је прво полувријеме, за седам дана имао реванш и заиста сам оптимистичан и надам се да ће наш Борац одлично да прође ово прво коло квалификација и да се наравно квалификује у друго коло квалификација за Лигу шампиона“, поручује Зељковић.
Континуитет резултата ФК Борца у посљедњих шест година гдје се константно излази на европску сцену, а што није био случај у прошлости јер уласком у Клуб прије неких десетак година, подсјећа Зељковић, као и стање у ком је затечен те да је Борац једне године играо прву лигу Републике Српске те се враћао у премијер лигу те би опет испадали, циљ је био јасан, да се направи европски Борац.
„Континуитет од шест година као и направљен успјех прије двије године, да се квалификујемо у групну фазу лиге конференције, показује да смо на добром путу. Ја као потпредсједник Клуба могу да будем задовољан са резултатима и одређеним стварима, које смо радили у клубу и с друге стране морам бити објективан, мислим да као клуб још можемо да растемо и за то је потребно вријеме, али ми је драго да из године у годину идемо узлазном путањом и све смо спремнији“, казао је Зељковић.
Када је ријеч о тиму, прелазни рок је у току, дошла су нова имена, спортски сектор активно ради, прати се тржиште те се у континуитету траже нова лица, а како је Зељковић потврдио, постоје одређени играчи који би се могли наћи у тиму.
Зељковић се захвалио и подршци Владе Републике Српске као и предсједника Милорада Додика, који је препознао потребе Клуба и подржао их.
"Урадили смо надстрешницу, прилаз источној трибини, мокре чворове. У задњих пет година уложена су значајна средства у Клуб, рефлектори, хибридни савремени терен, атлетска стаза за атлетичаре, низ других ствари. Оно што ћемо настојати је рјешавање питања Градског стадиона који је у власништву Града Бањалуке те желимо дефинисати те односе јер ФК Борац и Град немају потписан уговор о самом кориштењу стадиона. Ми годишње потрошимо неких 500.000 КМ на одржавање док имате СЦ Борик, који користе кошаркаши, рукометаши и разни спортисти и немају накнаду и не плаћају то јер ми тражимо од Града да се направи тај уговор и то покушавамо задњих 10 година. Ми смо скоро изгубили 7-8 мјесеци на политичке несугласице за реализацију надстрешнице на стадиону док само добили сагласност од Града", рекао је Зељковић.
Он је изразио наду да ће на све успјехе Борца и честитке градоначелника заиста имати прилику у будућности видјети да први човјек Града ради за добробит Клуба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
27 мин0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Најновије
18
48
18
36
18
28
18
24
18
23
Тренутно на програму