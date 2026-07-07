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Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 17:21

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Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију
Фото: Printscreen/RTS

Након велике побједе Норвешке против Бразила са 2:0 и проласка у четвртфинале Мундијала, многи су се на друштвеним мрежама осврнули на ријечи аналитичара Радета Богдановића који није баш био наклоњен према Скандинавцима за које је рекао да немају никакве шансе у овом мечу.

- Шта су веслали, веслали су - почео је Богдановић најаву за тај меч који је тек предстојао рекавши да ће против Бразилаца бити тотално другачији меч и да ће то Јужноамериканци да добију.

Био је овај бивши фудбалер прилично самоувјерен када је то изговарао не остављајући нимало простора Ерлингу Халанду и друговима да се изборе за даље, али...

Баш је Халанд са два гола послао кући вишеструке шампионе свијета, а може се комотно и рећи да су по игри све заслужили што им се дешава.

Норвежани ће тако против Енглеске тражити пут до полуфинала.

(Телеграф)

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Тагови :

Раде Богдановић

Ерлинг Халанд

Свјетско првенство 2026

Бразил

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