Раде Богдановић се прописно обрукао: Хтио да понизи Халанда, сад му се смију

Аутор:АТВ редакција
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Након велике побједе Норвешке против Бразила са 2:0 и проласка у четвртфинале Мундијала, многи су се на друштвеним мрежама осврнули на ријечи аналитичара Радета Богдановића који није баш био наклоњен према Скандинавцима за које је рекао да немају никакве шансе у овом мечу.
- Шта су веслали, веслали су - почео је Богдановић најаву за тај меч који је тек предстојао рекавши да ће против Бразилаца бити тотално другачији меч и да ће то Јужноамериканци да добију.
Био је овај бивши фудбалер прилично самоувјерен када је то изговарао не остављајући нимало простора Ерлингу Халанду и друговима да се изборе за даље, али...
Баш је Халанд са два гола послао кући вишеструке шампионе свијета, а може се комотно и рећи да су по игри све заслужили што им се дешава.
Odegard notice fans don’t enjoy his Viking Row and he gave Erling Haaland the drum stick to lead the ship for the world to witness the biggest Viking Row pic.twitter.com/i5BY1ffLNu— Paramount Globe (@paramountglobe) July 5, 2026
Норвежани ће тако против Енглеске тражити пут до полуфинала.
(Телеграф)
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