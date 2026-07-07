Аутор:АТВ редакција
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Испадање Португала са Свјетског првенства након пораза од Шпаније (0:1) покренуло је лавину незадовољства у тамошњим медијима, а на мети жестоких критика нашао се капитен репрезентације Кристијано Роналдо.
Угледни португалски спортски лист А Бола објавио је врло оштар осврт под насловом "Кристијано Роналдо: не желимо те 'убити', али доста је", у којем се јасно поручује да је стигао тренутак за коначни одлазак легендарне седмице.
У тексту се наводи како је нужно једном заувијек затворити циклус капитена који је трајао знатно дуже него што је требао. Аутор истиче како Роналдо због големог ега више није способан прихватити улогу џокера с клупе, иако су његове тренутни наступи на терену неупоредиви с оним што доносе млађи играчи, попут Гонсала Рамоса.
Португалци пишу о "болесној обавези" да Роналдо мора провести сваку минуту на терену, што је потпуно угушило игру репрезентације и одвело је у резултатску пропаст.
"Не ставити Гонсала Рамоса у игру, у утакмици у којој је Шпанија у другом полувремену притискала Португал, било је шлаг на торту циркуса ужаса Роберта Мартинеза."
Након болног пораза, сам Роналдо се у микс-зони бранио од критика изјавом како га "већ 23 године покушавају убити", али А Бола му оштро одговара како нико не жели уништити његову оставштину, већ се ради о чистој фудбалској реалности 2026. године која више не трпи такав статус quo.
Лист закључује како је срамотно што се екипа под водством Роберта Мартинеза прилагођавала искључиво Роналдовом статусу, док су у исто вријеме доказане класе и понајбољи играчи својих клубова остајали у сјени његовог ега. С промјеном на клупи и изгледним доласком Жорга Жезуса, угледни лист тражи хитне и корјените промјене, наглашавајући да је вријеме да Роналдо коначно направи корак у страну.
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