Logo
Large banner

Роналдо - не желимо те 'убити', али доста је

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 17:19

Коментари:

0
Роналдо - не желимо те 'убити', али доста је
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Испадање Португала са Свјетског првенства након пораза од Шпаније (0:1) покренуло је лавину незадовољства у тамошњим медијима, а на мети жестоких критика нашао се капитен репрезентације Кристијано Роналдо.

Угледни португалски спортски лист А Бола објавио је врло оштар осврт под насловом "Кристијано Роналдо: не желимо те 'убити', али доста је", у којем се јасно поручује да је стигао тренутак за коначни одлазак легендарне седмице.

У тексту се наводи како је нужно једном заувијек затворити циклус капитена који је трајао знатно дуже него што је требао. Аутор истиче како Роналдо због големог ега више није способан прихватити улогу џокера с клупе, иако су његове тренутни наступи на терену неупоредиви с оним што доносе млађи играчи, попут Гонсала Рамоса.

Кристијано Роналдо
Кристијано Роналдо

Португалци пишу о "болесној обавези" да Роналдо мора провести сваку минуту на терену, што је потпуно угушило игру репрезентације и одвело је у резултатску пропаст.

"Не ставити Гонсала Рамоса у игру, у утакмици у којој је Шпанија у другом полувремену притискала Португал, било је шлаг на торту циркуса ужаса Роберта Мартинеза."

Након болног пораза, сам Роналдо се у микс-зони бранио од критика изјавом како га "већ 23 године покушавају убити", али А Бола му оштро одговара како нико не жели уништити његову оставштину, већ се ради о чистој фудбалској реалности 2026. године која више не трпи такав статус quo.

Кристијано Роналдо
Кристијано Роналдо

Лист закључује како је срамотно што се екипа под водством Роберта Мартинеза прилагођавала искључиво Роналдовом статусу, док су у исто вријеме доказане класе и понајбољи играчи својих клубова остајали у сјени његовог ега. С промјеном на клупи и изгледним доласком Жорга Жезуса, угледни лист тражи хитне и корјените промјене, наглашавајући да је вријеме да Роналдо коначно направи корак у страну.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

критике фанова

Свјетско првенство 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роналду пријети неславни рекорд

Фудбал

Роналду пријети неславни рекорд

4 д

0
ЕСПН оплео по Роналду: "Зашто је на терену, потпуно је безопасан"

Фудбал

ЕСПН оплео по Роналду: "Зашто је на терену, потпуно је безопасан"

1 седм

0
Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

Фудбал

Роналдо одушевио фанове новом фотком: "Пали" милиони лајкова

1 седм

0
Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

Фудбал

Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

1 седм

0

Више из рубрике

Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор

Фудбал

Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор

1 ч

0
Навијачи Левског у Бањалуци пред меч са Борцем

Фудбал

Безбједносне мјере на највишем нивоу: Навијачи Левског пристижу код стадиона у Бањалуци

2 ч

0
Реакција селектора Бразила Карла Анчелотија током утакмице групе Ц Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Хаитија у Филаделфији, петак, 19. јун 2026.

Фудбал

Карло Анћелоти остаје селектор Бразила до 2030. године

3 ч

0
Ружа

Фудбал

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

18

48

Сакић: Комисија за очување националних споменика је питање спољне политике, Уставни суд нема везе с тим

18

36

Норвешку покосио вирус, у тешком су проблему

18

28

Зељковић пред Левски: Вјерујем у Борац, екипа која има квалитет и карактер

18

24

Саво Минић: Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Српске

18

23

Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner