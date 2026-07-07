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Карло Анћелоти остаје селектор Бразила до 2030. године

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 15:32

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Реакција селектора Бразила Карла Анчелотија током утакмице групе Ц Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Хаитија у Филаделфији, петак, 19. јун 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Италијански тренер Карло Анћелоти остаје селектор репрезентације Бразила до краја Свјетског првенства 2030. године, изјавио је генерални координатор Фудбалског савеза Бразила (ЦБФ) Родриго Каетано.

Анћелоти је у мају продужио уговор са ЦБФ до краја СП 2030. године.

Међутим, италијански тренер се нашао на мети критика после елиминације Бразила у осмини финала Свјетског првенства од селекције Норвешке (1:2).

"Данас је бол велика, али се повјерење у оно што градимо не мијења. Наставићемо да радимо за нашу репрезентацију. Увијек заједно. Увијек Бразил", написао је Анћелоти на друштвеним мрежама. Каетано је позвао на смиреност како би се сачувала стабилност екипе.

"Он је наш селектор и остаће до краја овог циклуса. Један од главних разлога нашег неуспјеха на овом СП био је изостанак адекватног и стабилног дугорочног вођства, које би припремило нашу репрезентацију онако како то доликује. Не смијемо поново да направимо исту грешку", рекао је Каетано за Ројтерс.

Он је истакао да су сви у Бразилу тужни због елиминације фудбалера са СП.

"Сада морамо да обезбиједимо да се циклус настави нормално, уз мало више мира, настављајући рад са селектором до СП 2030. године, уз неопходна прилагођавања. Дајте нам макар минимум мира да наставимо даље и припремимо се за наредни Мундијал. Очигледно је да се још опорављамо. Сви су веома тужни, фрустрирани и разочарани - играчи, стручни штаб и сви око репрезентације. Али не можемо да занемаримо вријеме које смо провели заједно. Током 38 дана сви смо свједочили њиховој посвећености и професионализму, од првог до посљедњег дана", додао је Каетано.

ЦБФ је у саопштењу навео да болну елиминацију са СП види као важан корак у изградњи будућности репрезентације. "Историја бразилске репрезентације прича је о великим успесима, али и о тренуцима који нас чине јачима. Опраштамо се од СП увјерени да ћемо се вратити још снажнији", саопштио је ЦБФ.

(Телеграф)

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Карло Анћелоти

Бразил

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