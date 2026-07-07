ФИФА брутално одговорила на нападе УЕФА-е

Аутор:АТВ редакција
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Одлука ФИФА-е да поништи црвени картон првом нападачу америчке фудбалске репрезентације Фоларину Балогуну, односно да му суспендује казну неиграња, прерасла је у незапамћен скандал и потпуни рат двије највеће фудбалске организације на свијету.
Након што су из УЕФА-е стигле салве оштрих критика у којима се наводи да је свјетска кућа фудбала прешла "црвену линију" под притиском политике, из Цириха је стигао бруталан и нимало бирао одговор. Челник ФИФА-иног Одбора за дисциплинске поступке поручио је Европљанима да их криве за ствари које и сами константно раде у свом дворишту.
Случај Балогун већ данима је главна тема планетарног шампионата. Након шокантног помиловања америчког нападача, јавношћу су почеле да круже бројне теорије завјере.
Испоставило се да гласине нису биле без основа – потврђено је да је заиста постојао директан разговор између америчког предсједника Доналда Трампа и предсједника ФИФА-е Ђанија Инфантина. Ипак, Дисциплински одбор тврди да је све урађено по прописима:
Потез је у потпуности легалан и утемељен на важећим актима.
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ФИФА има право да суспендује или поништи казну ако се процијени да је престрога.
Одлучно се одбацују тврдње да је ријеч о било каквом манипулисању исходима утакмица.
У званичном саопштењу Дисциплинског одбора директно се прозива дволичност европске куће фудбала и њихових најелитнијих такмичења.
"Разматрање правних посљедица црвених картона у фудбалу није новост у савременом спорту. На примјер, у већини елитних лига националних савеза чланица УЕФА-е поништавање црвених картона уобичајена је дисциплинска мјера, а притом се никада није постављало питање преласка било какве 'црвене линије'", поручују из ФИФА-е.
Такође, из Цириха су појаснили кључну правну разлику у овом скандалу: у предмету Фоларина Балогна црвени картон заправо није избрисан, већ је изречена мјера суспензије његовог учинка на основу изричитих одредби прописа, што сматрају далеко уравнотеженијим и праведнијим рјешењем за саму игру. Рат се очигледно наставља, а чека се сљедећи потез УЕФА-е, преноси Вечерњи.хр.
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