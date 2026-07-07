Српчанин превезен на УКЦ: Тежак судар мотора и трактора

Аутор:Стеван Лулић
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Српчанин Б.В. тешко је повријеђен у саобраћајној несрећи која се синоћ око 21:40 сати десила на путу Србац - Нова Топола.
До несреће је дошло када се Б.В, возећи мотоцикл, сударио с трактором, којим је управљао његов суграђанин З.Ђ.
Због тежине повреда мотоциклиста је превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске (УКЦ) у Бањалуци.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Србац који су утврдили да је на мотоциклу и трактору наступила материјална штета", саопштено је из Полицијске управе Градишка.
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