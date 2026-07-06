Младен Дулић се убио након исмијавања: Пумпаџији почело суђење

Аутор:Огњен Матавуљ
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Отац Младен Дулића из Лакташа, који се 2022. године убио након што се на друштвеним мрежама појавио снимак његовог исмијавања на бензинској пумпи, затражио је од Основног суда у Бањалуци да аутору снимка Вељку Тришићу изрекне најстрожу казну.
”Тражим да се оптужени што строжије казни да би се зауставило то малтретирање малољетника. Да нам дјеца не страдају на тај начин”, рекао је ожалошћени отац Драган Дулић.
Он је саслушан као свједок тужилаштва на почетку суђења Вељку Тришићу, раднику бензинске пумпе који је због снимања и исмијавања Дулића оптужен за кривично дјело злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање.
Према оптужници покојни Младен је 26. октобра 2022. године дошао на бенизинску пумпу и код радника Тришића се интересовао за посао.
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”Иако је Тришић био свјестан да је оштећени млађа особа, снижених интелектуалних способности, Младену је понудио обичан лист папира увјеравајући га да попуњава пријаву за посао. Укључио је камеру на свом мобилном телефону како би забиљежио цијели ток попуњавања наводне пријаве за посао, те му постављао питања невезана за посао с циљем исмијавања, знајући да оштећени не разумије да се ради о шали и да је вјеровао да се ради о званичном захтјеву за посао”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Тришић преко ”Vibera” снимак подијелио радним колегама, свјестан да ће тиме повриједити достојанство оштећеног и да ће снимак доспијети до шире јавности.
”Након што је Дулић од својих познаника сазнао да је снимак објављен на друштвеним мрежама доживио је велику душевну бол због повреде личности и нарушавања достојанства усљед чега је дана 28. октобра 2022. године себи одузео живот вјешањем у помоћном објекту породичне куће у Лакташима”, наводи се у оптужници.
Драган Дулић у судници је испричао да код Младена није примјетио промјене расположења, нити му се син жалио на било шта. Каже да је његов син желио да ради како би помогао и себи и њему. Критичног дана сина је пронашао мртвог...
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”Тај призор ми је стално пред очима... Због тога пијем лијекове. Тог тренутка ми се срушио сав свијет”, рекао Драган Дулић.
Његова подстанарка Славица Нинић покојног Младена је описала као доброг, пристојног и културног младића. Каже да је с њим понекад знала да попије кафу и да био јој се пожалио када би остао без посла.
”Критичног јутра је сишао код мене и плакао. Питам шта је било, каже ишао је да тражи посао на пумпу и да је тамо исмијаван. Звали су га друговали и колегиница и рекли му да има снимак тога. Није ни знао да снимак постоји, док му нису рекли. Говорио ми је да то неће моћи поднијети, али ништа није указивало на то да би могао дићи руку на себе. Смиривала сам га и говорила му да не плаче”, испричала је Нинић, наводећи да је морала да иде на посао и да је тек навече сазнала да се Младен убио.
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Она каже да је видјела снимак и тврди да је Младена више од садржаја бољела чињеница да је снимак објављен и да су га другови због тога звали.
На дан када је себи одузео живот Младен Дулић је цијели случај пријавио полицији. Тада је сачињен исказ у којем је навео да је отишао на пумпу да тражи посао, те да му је радник постављао глупа питања, снимао разговор и од тога правио заје...цију. Снимак је проширио осталим радницима и по цијелим Лакташима.
”Тражим да се радник Вељко Тришић позове у полицију на разговор и да обрише снимак, јер то нема смисла”, навео је Младен у изјави.
У уводној ријечи окружни јавни тужилац Борислав Чекић истакао је да ће наводе оптужнице доказивати саслушањем свједока, те психијатријским вјештачењем из којег ће се видјети да је Дулић био особа снижених интелектуалних способности, као и каквом је стању био након објаве спорног снимка исмијавања. Он каже да је оптужени несланом шалом, из ниских страсти, креирао и објавио снимак којим се вријеђа људско достојанство због које је оштећени доживио велику душевну бол.
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Тришићев бранилац, адвокат Александар Јокић истакао је да жели да укаже на аномалију којом се злоупотребљава смрт младића. Према његовим ријечима та оконостно уопште није елемент кривичног дјела које се Тришићу ставља на терет.
”Дјела има или нема и без смртне посљедице. Све је популистички наслоњено, а знамо да је младић долазио у полицију да све пријави и тада нико није сматрао да је то кривично дјело”, рекао је Јокић.
Он каже да смо сви свједоци да се од појаве мобилних телефона, са камерама, свакодневно сачињавају и објављују слични снимци који за аутора имају шаљив карактер.
”Од говора Змаја од Шипова на сахрани, до Саве из Кикинде, свакодневно на ”ТикТоку” можете видјети разне пренкове, шале, али до данас нико за то није оптужен. Сада се жели показати како институције наводно раде посао, а годинама нису радиле ништа. Шта је урађено да се помогне овом младићу, који је и прије критичног догађаја покушао да себи одузме живот? Који је годинама лијечен на психијатрији. Како су му инситуције помогле здравствено”, питао је Јокић.
Додао је да је и његов клијент био жртва сличних снимака, на којима је вријеђан и исмијаван. Тврди да је и Тришићу цијели догађај веома тешко поднио и да се због тога лијечи и посјећује вјерске поглаваре.
У судници је цитирао шта су обиљежја дјела које је његовом клијенту стављено на терет и позвао суд да раздвоји ”правно релевантно од емоционално тешког”.
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