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Трамп се састаје са Путином и Зеленским

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 15:56

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Vladimir Putin i Donald Tramp
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп жели да што прије оконча сукоб у Украјини и планира да разговара о овом питању са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, објавила је агенција АП, позивајући се на високог неименованог америчког званичника.

АП наводи да Трамп, такође, планира да разговара са руским предсједником Владимиром Путином након састанка са Зеленским.

Бијела кућа је објавила да ће се Трамп састати са Зеленским на маргинама самита НАТО-а у Анкари, у Турској, у сриједу, 8. јула.

Из Кремља је саопштено да су Путин и Трамп у суботу, 4. јула разговарали телефоном о украјинском мировном процесу.

Амерички лидер је рекао да су специјални изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф спремни да отпутују у Москву у погодно вријеме, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Володимир Зеленски

Састанак

Русија

Украјина

Америка

Сукоб

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