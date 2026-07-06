Случај добио нови обрт: Дјечак проглашен мртвим па пронађен жив

Аутор:АТВ редакција
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Случај осамнаестомјесечног дјечака из америчке савезне државе Аризоне, који је након готово кобног утапања грешком проглашен мртвим, а неколико сати касније пронађен жив у болничкој мртвачници, добио је нови обрт.
Полиција је препоручила да његови родитељи буду кривично гоњени због сумње да су грубим немаром угрозили живот дјетета.
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Полицијска управа Гилберта препоручила је Тужилаштву округа Марикопа да против родитеља малог Винсента Фјордилина подигне оптужницу за тешко кривично дјело злостављања дјетета.
Тужилаштво тренутно разматра полицијску препоруку, а коначна одлука још није донијета.
Према полицијској истрази, дјечак је током окупљања поводом финала америчког фудбала на кратко остао без надзора одраслих. Гости су га пронашли како без свијести плута лицем надоле у базену у дворишту куће. У полицијском извјештају наводи се да су оба родитеља признала да су током прославе користила марихуану, због чега истражитељи сматрају да нису адекватно бринули о дјетету.
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Хитна помоћ превезла је дјечака у болницу Мерси Гилберт, гдје га је љекар исте вечери прогласио мртвим. Међутим, неколико сати касније, када је тијело већ било пребачено у болничку мртвачницу, медицинско особље открило је да дјечак и даље дише. Одмах је хеликоптером транспортован у Дјечију болницу у Фениксу, гдје му је указана хитна помоћ.
Како преноси "Фокс Њуз", полицијски документи показују да су родитељи, али и полицајци који су били присутни у болници, посумњали да дијете ипак показује знаке живота.
Медицинско особље им је објаснило да је ријеч о агоналном дисању, рефлексу који се може јавити код особа на самрти. Касније је једна медицинска сестра пријавила да је напипала пулс и након што је дјечак званично проглашен мртвим. Истражитељи наводе да је љекар остао при својој процјени и наредио обустављање мјера оживљавања, али полиција није препоручила подизање оптужнице против њега.
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Болница Мерси Гилберт саопштила је да је одмах након инцидента спровела интерну истрагу и увела додатне мјере како би се спријечиле сличне грешке.
"Ово је изузетно потресна ситуација. Детаљно смо анализирали све околности како бисмо разумјели шта се догодило и унаприједили процедуре. Безбједност пацијената остаје наш највећи приоритет", наводи се у саопштењу болнице.
Породица је у међувремену покренула хуманитарну акцију за прикупљање помоћи, у којој је дјечак описан као "чудо“.
Према наводима организатора, родитељи су већ били отишли кући увјерени да су изгубили сина, када су касније исте вечери добили позив да је у мртвачници откривен слаб рад његовог срца.
По пријему у Дјечију болницу у Фениксу, љекари су се борили за његов живот јер су бубрези, плућа и јетра почели да отказују.
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Први налази указивали су на могућа мања оштећења мозга, али су каснији прегледи показали да трајних посљедица нема. Дјечак се и даље опоравља уз интензивне терапије, рехабилитацију и редован медицински надзор, преноси "НИН".
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