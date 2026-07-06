"Удвостручен износ подстицаја важна подршка цијелој привреди"

Аутор:АТВ редакција
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Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић рекао је да је у овој години за подршку малим и средњим предузећима у Српској повећан износ и умјесто планираних 2,5 милиона КМ износиће око 5,5 милиона КМ.
Бубић је истакао да је ово један од начина да се омогући побољшање стања у привреди Српске.
"За подстицаје за улагања пријавило се 477 привредних субјеката, а 28 за подстицаје за побољшање конкурентности", рекао је Бубић новинарима у Бањалуци након пријема за привредне субјекте, организације и удружења који су остварили право на подстицаје.
Он је навео да су подстицаје добили сви привредни субјекти који су испунили услове, те да ће они имати до 50 одсто поврата средстава у односу на оно што су уложили.
Бубић је рекао да је прије 10 дана затворен јавни позив за подстицај за улагања, за шта су ове године планирана 23 милиона КМ.
Када је ријеч о паду индустријске производње у Српској, Бубић је навео да је она везана за привредне активности у ЕУ, које су забиљежиле велике проблеме, те да због тога и привреда Српске трпи посљедице.
Предсједник Подручне коморе самосталних предузетника регије Бањалука Жана Арсић рекла је да ће Комора у сарадњи са Привредном комором Српске покренути иницијативу да се обезбиједи нова врста подршке женама предузетницама којих је 33 до 35 одсто у Српској, али и за предузетништво младих.
"Ова комора обухвата 15 локалних заједница и има 11.500 чланова и већина ради у сектору услуга и њима је подршка увијек потребна", навела је Арсићева и захвалила Влади и ресорном министарству што сваке године повећавају износ за подстицаје привреди.
Секретар Привредне коморе Српске Драган Шепа рекао је да је за подизање конкурентности веома важно да је сваке године све већи број привредника који су обухваћени подстицајима ресорног министарства, те истакао значај промоције привреде у земљи и иностранству.
Власник текстилне компаније "Падрино БП" из Новог Града Бојан Плавшић рекао је да је ова компанија већ користила подстицаје ресорног министарства за улагања у набавку нове опреме, за обуку радне снаге, те модернизацију фабрике.
Плавшић је додао да фирма запошљава 30 људи и да је углавном оријентисана на извоз у ЕУ, преноси Срна.
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