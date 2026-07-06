Невријеме у Индији однијело осам живота

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осам људи погинуло је у Мумбају, након што су рекордне монсунске кише изазвале рушење вишеспратне зграде, обарање дрвећа и велике поплаве широм града, објавили су индијски медији.
Погинула је једна одрасла особа и петоро дјеце, када се четвороспратна грађевина касно синоћ срушила у области Манкхурд, објавио је лист "Тајмс оф Индија".
Четворо настрадалих били су чланови једне породице.
Спасиоци настављају да рашчишћавају терен, страхујући да још људи могло бити заробљено испод рушевина.
Још двоје људи - 18-годишњи мотоциклиста и 63-годишњи власник продавнице погинули су након што су их погодиле гране дрвећа које су пале у одвојеним дијеловима града.
У посљедња 24 часа у Мумбају су забележена укупно 203 инцидента у вези са падом дрвећа, усљед невремена.
Најмање 265,6 милиметара кише пало је у јужном Мумбају током 24 часа, што је највећа количина падавина у јулу у посљедњих пола вијека.
Брзина вјетра у појединим областима премашила је 70–75 километара на час, што је пореметило рад међународног аеродрома. Писта је била затворена на сат времена, четири лета су отказана, 13 долазних летова је преусмјерено, а готово 90 одсто полазака је одгођено.
Метеоролози су издали наранџасто упозорење за данас, предвиђајући даље обилне падавине, што је навело власти да обуставе наставу у школама и на факултетима широм региона, преноси Срна
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