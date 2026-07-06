Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњак из Џорџије задобио је тешке повреде након угриза ајкуле, у близини острва Осабав, око 32 километра јужно од Саване, најстаријег града у овој америчкој држави.
Дјечак је пецао са оцем и пријатељима када је удицу ухватио опасни предатор, којег су покушали да убаце у чамац. Међутим, ствари су кренуле по злу.
Према доступним информацијама, риболовци су извукли из воде ајкулу, дужине око 1,8 метара, и покушали да је скину са удице. Она је муњевито напала и угризла тинејџера за ногу.
Сцена
Појавио се снимак хапшења познате ријалити учеснице
Особа која се затекла на обали описала је драматичне тренутке, пошто је примјетила чамац који се приближава.
“Из даљине се могло видети да се нешто озбиљно дешава“, испричала је.
Отац је излетио из чамца и панично покушавао да дозове помоћ, испричали су свједоци.
“Видјели смо тројицу тинејџера и веома узнемирујућу сцену. Рекли су нам да су пецали, да су ухватили велику ајкулу и покушали да је откаче, али је ухватила ногу једног дјечака“, навели су.
Економија
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Снимак позива медицинској служби открива да је ајкула угризла 13-годишњака у предјелу бутине, након чега су на терен упућени Хитна помоћ и Обалска стража, преноси Њујорк Пост.
Тренутно здравствено стање малишана није познато.
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