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Упућен јавни позив: Милиони за запошљавање у Српској

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 13:29

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Упућен јавни позив: Милиони за запошљавање у Српској
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава за четири програма запошљавања отворен је до 21. јула у Републици Српској.

"Циљ је отварање нових радних мјеста, јачање привреде и подстицање одрживог запошљавања у Републици Српској", истакли су из Завода за запошљавање.

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Програми обухватају подршку привреди за ново запошљавање, укупне вриједности 5.000.000 КМ за запошљавање високоризичних незапослених лица и младих до 30 година.

Такође, ту је и програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди вриједан пет милиона КМ, а обухвата запошљавање угрожених и рањивих категорија незапослених лица, као и подршку самозапошљавању кроз покретање властитог бизниса.

Укупна вриједност програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем је 8.477.700 КМ и њиме ће бити омогућено стручно оспособљавање до 847 лица са високом стручном спремом без радног искуства, уз финансирање приправничког стажа у трајању до шест мјесеци, саопштено је из Завода за запошљавање Републике Српске.

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Четврти програм подршке односи се на запошљавање Рома у Републици Српској, финансиран средствима Министарства за људска права и избјеглице у Савјету министара.

Из Завода су позвали заинтересоване послодавце и незапослена лица да се упознају са условима јавног позива.

Захтјеви се подносе на прописаним обрасцима који су доступни у надлежним бироима и на интернет страници Завода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Завод за запошљавање

посао

Радници

незапослене особе

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