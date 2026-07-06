Упућен јавни позив: Милиони за запошљавање у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава за четири програма запошљавања отворен је до 21. јула у Републици Српској.
"Циљ је отварање нових радних мјеста, јачање привреде и подстицање одрживог запошљавања у Републици Српској", истакли су из Завода за запошљавање.
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Програми обухватају подршку привреди за ново запошљавање, укупне вриједности 5.000.000 КМ за запошљавање високоризичних незапослених лица и младих до 30 година.
Такође, ту је и програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди вриједан пет милиона КМ, а обухвата запошљавање угрожених и рањивих категорија незапослених лица, као и подршку самозапошљавању кроз покретање властитог бизниса.
Укупна вриједност програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем је 8.477.700 КМ и њиме ће бити омогућено стручно оспособљавање до 847 лица са високом стручном спремом без радног искуства, уз финансирање приправничког стажа у трајању до шест мјесеци, саопштено је из Завода за запошљавање Републике Српске.
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Четврти програм подршке односи се на запошљавање Рома у Републици Српској, финансиран средствима Министарства за људска права и избјеглице у Савјету министара.
Из Завода су позвали заинтересоване послодавце и незапослена лица да се упознају са условима јавног позива.
Захтјеви се подносе на прописаним обрасцима који су доступни у надлежним бироима и на интернет страници Завода.
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