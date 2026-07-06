Задавио је каблом, па раскомадао: Приказани снимци убијене тиктокерке

Аутор:АТВ редакција
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У Вишем суду у Београду данас су, на суђењу Огњену Д., оптуженом да је у јуну 2023. године из ниских побуда, мржње и нетрпељивости убио познату тиктокерку Ноу Миливојев (18), приказани снимци са надзорних камера, на којима се види убијена испред зграде у којој је имао фирму.
На снимцима, који су изведени као доказ одбране, види се како убијена 26. маја 2023, двадесетак дана пре злочина, обучена у црну мајицу, сукњу и дуже чарапе, сатима чека испред врата загрде у којој је оптужени имао фирму и покушава да уђе.
"На снимцима који трају неколико сати, а почињу око 5 ујутру, се види да она удара рукама и ногама по вратима, вуче кваку, ногом шутира кваку, и баца неки предмет из торбе ка згради. Након тога је Миливојев села на под и покрила лице руком, а потом отежано одшетала иза ћошка и поново села на под, наслоњена на зид", објашњава саговорник шта се види на снимцима који су приказани данас у судници, а које је без икакве реакције у судници гледао и Огњен Д., који је иначе пре злочина био у љубавном односу са Ноом Миливојев.
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На питање судије, да ли препознаје особу са снимка, окривљени је потврдио да је то Ноа, као и да је то зграда у којој је било сједиште његове фирме, а да тада он није био унутра. Он је навео да је након пар дана видео оштећење на вратима, те да је на снимцима надзорних камера видео да је Миливојев оштетила врата, пише Курир.
На претходном суђењу Огњен Д. је први пут од када је ухапшен детаљно изнио одбрану, тврдећи да је са Миливојев био у емотивној вези која је постала бурна када је он хтео да се виђају са другим људима. Испричао је у суду и да су обоје конзумирали наркотике, те да су се на дан убиства посвађали, да га је она ударила ножем, након чега је он јако стегао рукама око врата и бацио са кревета.
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Огњен Д. тврди да не зна како се убиство догодило и да је, када је схватио да је преминула, покушао да се убије лековима, након чега је одлучио да се “отараси тијела”, тако што је исјекао тијело и дијелове ставио у сону киселину.
"Ножем сам уништавао тијело и користио сам сону киселину и избјељивач. Имао сам 3 флаше соне киселине и 1 избјељивач, а остатак сам наручио из једне продавнице преко курирске службе. Набављао сам још да бих уништио тијело - изнио је у својој одбрани пред судом окривљени.
Према наводима оптужнице Вишег јавног тужилаштва у Београду, сумња се да је Огњен Д. убиство починио између 17. и 18. јуна 2023. године у изнајмљеном стану у центру Београда.
Огњен Д. се терети да је најприје обновио контакт и сусрете са Ноом Миливојев, које је намеравала да прекине однос са њим, па је критичног дана злоупотријебио повјерење и емотивну везаност тек пунољетне оштећене, позвао је да дође код њега у стан, гдје је са њом ушао у свађу и физички сукоб, а потом је задавио електричним каблом.
"Након тога је тијело вукао по дрвеном поду галерије, затим низ степенице до купатила, где је у туш кабини уз помоћ ножа раскомадао њено тијело, а потом делове распоредио у једну пвц кутију са поклопцем, једно пвц буре са поклопцем затечено у претходно наведеној кутији, једну пвц канту затечену у туш кабини и једну пвц канту са славином затечену у туш кабини. Потом је дијелове тела залио хемикалијама базне реакције и додао супстанце које садрже амфетамин, миртазапин, клозапин, парацетамол и ибупрофен , што је све пронађено 6. јула 2023. године - наводи се у оптужници ВЈТ у Београду.
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Ноа Миливојев (18) водила се као нестала од 17. јуна 2023. године када је кренула код Огњена Д. у чијем стану је 6. јула исте године пронађено њено тијело, објавио је Курир
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