Патријарх Порфирије и пастор Бернс стигли у Високе Дечане

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије стигао је данас, заједно са пастором Марком Бернсом, савјетником за духовна питања предсједника САД Доналда Трампа, у манастир Високи Дечани.
На капији древне српске светиње, патријарха и високог госта из САД дочекали су митрополит рашко-призренски Теодосије и архимандрит Сава са братством манастира Високи Дечани, саопштила је Српска православна црква.
Послије свечаног дочека, патријарх Порфирије и пастор Бернс су се поклонили моштима Светог краља Стефана Дечанског, а затим је игуман Сава госте упознао са богатом историјом дечанске светиње која се налази на Унесковој листи светске културне баштине.
Република Српска
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У пратњи патријарха српског су викарни епископ новобрдски Иларион и архимандрит Данило, директор Патријаршијске управне канцеларије.
Патријарх Порфирије и пастор Бернс у Високе Дечане су стигли из Пећке патријаршије.
Они су у недјељу стигли на Косово и Метохију, у Пећку патријаршију.
Бернс је на Фејсбуку објавио да на КиМ долази не да би продубљивао поделе или поново отварао ране, већ да саслуша и искаже поштовање достојанству сваке заједнице.
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