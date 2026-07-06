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Патријарх Порфирије и пастор Бернс стигли у Високе Дечане

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:31

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Патријарх српски Порфирије стигао је данас, заједно са пастором Марком Бернсом, савјетником за духовна питања предсједника САД Доналда Трампа, у манастир Високи Дечани.
Фото: Spc.rs

Патријарх српски Порфирије стигао је данас, заједно са пастором Марком Бернсом, савјетником за духовна питања предсједника САД Доналда Трампа, у манастир Високи Дечани.

На капији древне српске светиње, патријарха и високог госта из САД дочекали су митрополит рашко-призренски Теодосије и архимандрит Сава са братством манастира Високи Дечани, саопштила је Српска православна црква.

Послије свечаног дочека, патријарх Порфирије и пастор Бернс су се поклонили моштима Светог краља Стефана Дечанског, а затим је игуман Сава госте упознао са богатом историјом дечанске светиње која се налази на Унесковој листи светске културне баштине.

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У пратњи патријарха српског су викарни епископ новобрдски Иларион и архимандрит Данило, директор Патријаршијске управне канцеларије.

Патријарх Порфирије и пастор Бернс у Високе Дечане су стигли из Пећке патријаршије.

Они су у недјељу стигли на Косово и Метохију, у Пећку патријаршију.

Бернс је на Фејсбуку објавио да на КиМ долази не да би продубљивао поделе или поново отварао ране, већ да саслуша и искаже поштовање достојанству сваке заједнице.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Марк Бернс

Високи Дечани

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