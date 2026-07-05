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Патријарх Порфирије и пастор Бернс стигли на Косово и Метохију

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 19:01

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Пастор Бернс и патријарх Порфирије на Косову
Фото: Српска православна црква

Његова светост патријарх српски Порфирије и савјетник америчког предсједника за духовна питања пастор Марк Бернс допутовали су поподне на Косово и Метохију, гдје ће посјетити Пећку патријаршију, древно сједиште Српске православне цркве /СПЦ/.

Његова светост ће сутра са пастором Бернсом посјетити Високе Дечане и друге српске православне светиње на Косову и Метохији, саопштено је из СПЦ.

Пастор Бернс присуствовао је јуче у Братунцу помену за убијених 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча од 1992. до 1995. године.

Помен за Србе које су убили припадници муслиманских снага служио је патријарх Порфирије.

Бернс је истакао да поштује сјећање на 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча убијених од 1992. до 1995. године, те поручио да невине српске жртве не смију да се игноришу, минимизирају или забораве.

Његова светост примио је у петак у Патријаршијском двору у Београду пастора Бернса, а разговор је, како је саопштено из СПЦ, протекао у духу разумијевања и у циљу унапређења сарадње двије хришћанске земље и два хришћанска народа.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Косово и Метохија

Марк Бернс

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