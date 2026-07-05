Спортска гимназија у Бањалуци и даље без папира и ученика

Аутор:Валерија Илић
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На приједлог градоначелника Драшка Станивуковића у марту 2024. године Скупштина града једногласно је донијела одлуку да Бањалука добије прву Спортску гимназију на локацији Соколског дома.
Након више од двије године, реконструкција и адаптација тог објекта није ни започета, иако су изабрани извођачи радова и обезбијеђена средства.
Соколски дом као и у доба Врбаске бановине 89 година стоји нетакнут, иако је Станивуковић још прије двије године најавио да ће градити прву спортску гимназију, како би настава била прилагођена свима који желе да се баве спортом. Најваљено је и то да ће своје прве ђаке Соколски дом дочекати већ у септембру 2024. године. До дан данас Град је власник Соколског дома, али у посјед не могу ући.
"Годинама је трајала битка да Бањалука постане власник Соколског дома и то јесте постала", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер и додала:
"То је дакле питање формалности када град може да уђе у свој посјед и да има заиста велики јавни општи интерес, а то је да се прво спортско одјељење гимназије, односно спортска гимназија одржава и одвија управо у простору Соколског дома".
Подсјећамо за реконструкцију Соколског дома обезбијеђено је 1,5 милиона КМ кредита намјењених за адаптацију и изградњу спортске гимназије. Из ресорног министарства поручују да је у бањалучкој Гимназији уведен спортски смјер, који ће показати да ли је оправдано увођење спортског одјељења у гимназије у Српској.
"До данас није упућена званична иницијатива министарству просвјете и културе, а сама иницијатива подразумијева, један од основних и кључних докумената је елаборат о оснивању нове средњошколске установе, односно школе у овој ситуацији, а уз тај елаборат достављају се и сви они остали, папирологија, у смислу обезбјеђивање техничких, просторних, сваких других услова, па чак и финансирања", каже Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
Министарство породице, омладине и спорта наводи да нису укључени у реализацију пројекта Спортске гимназије на простору Соколског дома, нити да су добили било какве дописе из Града.
"Поздрављамо све институционалне напоре да се пронађе најбољи модел школовања за младе успјешне спортисте јер образовање сматрамо једнако важним као и спортске резултате које млади спортисти остварују", кажу у Министарству.
Спортисти ће и даље да остварују одличне резултате, постојала спортска гимназија или не. Било како било, помпезно најављена спортска гимназија остаје пројекат на папиру, а Соколски дом и даље чека своју реконструкцију.
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