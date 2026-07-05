Колапс у Бањалуци: Дио града без струје и воде, угашени семафори

Аутор:АТВ редакција
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Због прекида у снабдијевању електричном енергијом, на више локација у Бањалуци нису у функцији семафори, саопштио је Град Бањалука.
Надлежни апелују на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни, поштују саобраћајну сигнализацију и правила првенства пролаза, те моле за разумијевање док се не отклони квар.
Како јављају читаоци "Независних", више дијелова града тренутно је без електричне енергије.
Без струје су, према информацијама читалаца, насеља Центар, Нова Варош и Паприковац.
Раније је објављено да ће због најављених радова компаније "Електропренос БиХ" на трафо-станици, у недјељу, 5. јула 2026. године, доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије на пумпној станици Паприковац.
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Овај прекид ће се директно одразити и на систем водоснабдијевања у појединим дијеловима града јер ће пумпна станица (ПС) Паприковац остати без напајања електричном енергијом у периоду од 4.00 до 12.00 часова.
Због заустављања пумпног система, из бањалучког "Водовода" упозорили су да би поремећаје у водоснабдијевању, пад притиска или привремени нестанак воде могли осјетити потрошачи у дијеловима насеља Лауш, Паприковац, Петрићевац и Мотике.
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