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Ево гдје поподне стижу пљускови и грмљавина

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 08:36

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Фото: АТВ

У Републици Српској данас нас очекује претежно сунчан и топао дан, али ће поподне донијети пљускове и грмљавину на сјеверу и западу, док ће на југу дувати јака бура.

У Републици Српској јутро је ведро и свјеже. Током дана биће претежно сунчано уз промјенљиву облачност и топло вријеме, док се поподне и увече на сјеверу и западу очекује наоблачење које може донијети краткотрајну кишу или пљусак са грмљавином.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова. У Херцеговини ће у првом дијелу дана дувати јака бура, која ће током дана ослабити. Максимална температура ваздуха кретаће се од 26 до 32 степена Целзијусова, на југу око 34, док ће у вишим предјелима бити од 22 степена.

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У Бањалуци ће након свјежег јутра током дана бити претежно сунчано и топло. Касније поподне и увече очекује се пролазно наоблачење уз могућу краткотрајну кишу. Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а максимална температура ваздуха износиће око 31 степен Целзијусов. Током претходна 24 часа на подручју Српске није било падавина.

Температуре измјерене у осам часова:

У Требињу су измјерена 23 степена, у Бијељини 20, а у Билећи 19 степени. На Мраковици, у Приједору и Српцу било је 18 степени, док је у Бањалуци, Гацку и Добоју измјерено 17 степени. У Вишеграду, Кнежеву и Рибнику жива је показивала 15 степени, у Новом Граду 14, а у Мркоњић Граду и на Чемерну 13 степени. У Рудом, Сребреници, Фочи, Хан Пијеску и Шипову измјерено је 12 степени, а најхладније је било на Сокоцу гдје је измјерено 10 степени Целзијусових.

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