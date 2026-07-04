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Иновативни концепт воћара из Рамића одушевио и мале и велике

Аутор:

Зорица Петковић
04.07.2026 19:25

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Воћар Борис Тадић у воћњаку.
Фото: АТВ

На обронцима Козаре, недалеко од Бањалуке Борис Тадић подигао је, прије више од двије деценије воћњак.

Оно у чему је овај воћар направио искорак и разликује се од других је између осталог концепт- низ акција „ Убери своје воће“. Дјеца из вртића и нижих разреда имају могућност да уживају у плодовима који су сами убрали, а старији да се макар на кратко врате природи. Након бербе трешања и вишања на реду су рибизле и ране купине. Црна рибизла се, каже наш домаћин, ријетко гаји код нас иако није захтјевно воће ,за разлику од црвене.

"Показало се да црвена рибизла на нашем типу земљишта споро расте , тешко , даје слаб принос, док је црна рибизла потпуно другачија брзо расте, брзо улази у род. Црна рибизла је једно од најздравијих воћки,а ко не и најздравије воће, иначе воћка богата антиоксидантима, витамином ц", рекао је воћар Борис Тадић.

Ко пати од анемије или високог крвног притиска могао би ово воће чешће да једе , па и да га засади. Оно што се мора имати на уму је да тражи доста воде.

"Кад су високе температуре мора се наводњавати, мора се наводњавати и кад нема плода након бербе , није она биљка високих температура овдје код нас постаје превруће тако да би требало бирати неке парцеле које су мање осунчане , више у сјеници", додао је Тадић.

Купина је такође права ризница здравља која за узгој није превише захтјевна. Ко жели да у Рамићима сам бере ово воће , више је него добродошао. Килограм купина коштаће га око 8 и по ,а црне рибизле су по 7 марака, што су много ниже цијене него на пијацама и у маркетима.

За неколико дана на овим просторима завршава се берба црне рибизле. Истовремено почиње берба купине која ће у Републици Српској трајати највјероватније до средине августа.

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Тагови :

Рибизле

Рамићи

берба

Воћарство

Воћари

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