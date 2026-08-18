Ваздушни чепови "зауставили" воду у Поткозарским селима

Аутор:АТВ редакција
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Поједине куће у Поткозарским селима немају воде због ваздушних чепова, навео је Радован Мајкић, директор 'Водовод' а.д. Бањалука.
"У задњих мјесец и по дана имали смо проблеме са водоснадбијевањем, а поготово на систему Туњице 1 и Туњице 2. То у практично Поткозарска села, Драгочај и Рамићи. Оно што могу са задовољством да констатујем и обавјестим јавност је да од данас, практично можемо рећи од недјеље сви имамо воду на том подручју, може бити још појединих негдје да неки грађани немају воду а то је са система Пријаковци", рекао је Мајкић.
Како каже, проблеми који се тичу водоснабдијевања система Туњице нису од јуче, већ трају задњих 10-15 година, док 2025. године није било никаквих проблема.
Бања Лука
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"Ове године смо ушли у период на неки начин контролисане испоруке воде, из разлога да упоредимо ону количину воде коју имамо како би грађани могли добити воду за пиће. Да би један цјевовод постојао ми морамо извршити одређена испитивања. Што се тиче овог цјевовода одговорно тврдим да он у овом моменту функционише", каже Мајкић.
Поменути цјевовод требало је да буде изграђен значајно раније, како се овакве ствари не би дешавале. У колико су радови правилно извршени онда проблеми не би требало да се дешавају, каже Недељко Судар, експерт хидротехничке струке, директор 'Завода за водопривреду' д.о.о. Бијељина.
"У задња два дана Драгочај и Рамићи, они имају воду. Они су читаво вријеме сад имали воду. Сад можемо имати поједине куће доле у Поткозарским селима да немају баш због ваздушних чепова. Можда нема пет кућа. Суштински нама је значајна информација, то су ствари техничке природе које се дешавају. У овом моменту резервоар Пријаковци и Рамићи су пуни резервоари, што се тиче самог система Туњице 1 Туњице 2, желим да истакнем да се он састоји од сљедећих резервоара : Туњице 1 чији је капацитет 5.000 кубика, Туњице 2 капацитет тог резервоара је 3.000 кубика и доле резервоар Рамићи и Пријаковци та два резервоара су по 1.000 кубика", наводи директор Водовода.
Бања Лука
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Како каже, у овом тренутку у резервоару Туњице 1 налази се преко један метар воде док је у Туњцама 2 преко 50%.
"Све смо исто урадили као прошле године, ја сам био директор и прошле године. На систем Туњице одговорно тврдим, ове године смо пумпали исту количину воде као прошле. У седмом мјесецу смо пумпали горе воде од 3.500 до 3.600 кубика. У односу на 2024. годину ми смо дневно пумпали више 1.000 кубика воде", каже Мајкић.
Према његовим ријечима, један од проблема зашто одређени грађани немају воду јесте повећана потрошња воде као док други представљају временски услови јер од трећег јуна до осамнаестог августа није било падавина.
"Генерално имамо тренд потрошње воде. Он је присутан од 2016. године. Фабрика воде која је пуштена у рад 2009-2010 године, она од тог периода има повећање од 35% закључно с овом годином. Имамо трендове повећања производње у фабрици воде. Један од разлога је нерационална потрошња, други разлог јесу губици у систему. Борба са губицима је јако захтјевна. Трећа и важна ствар у Граду Бањалука јесте концепт водоснабдијевања", каже Судар.
Према његовим ријечима, да би периферни системи функционисали, централни систем мора функционисати перфектно, што је у овом моменту јако захтјевно. У колико имамо најаве да ће сјеверни дио Бањалуке бити значајно проширен значи да се мора одмах радити на том дијелу.
Бања Лука
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"У 21. вијеку сви морамо имати воду, међутим морамо се припремати на климатске промјене, на услове када ће те ризици бити значајно заоштрени и када ће овај систем бити оперативан у том смислу да сваком од тих становника допреми одговарајућу количину воде и одговарајући притисак на потрошачком мјесту", рекао је Недељко Судар.
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