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Синдикат дао пуну подршку Шкрбићу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 12:57

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Ранко Шкрбић, нови вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци.
Фото: АТВ

Синдикална организација Ректорат Универзитета у Бањој Луци пружа пуну подршку вршиоцу дужности ректора Универзитета у Бањој Луци проф. др Ранку Шкрбићу, увјерена да ће својим знањем, академским и професионалним искуством, као и одговорним приступом, успјешно обављати ову одговорну дужност.

Ранко Шкрбић

Бања Лука

Ранко Шкрбић избран за вршиоца дужности ректора Универзитета у Бањалуци

Из Синдикалне организације је саопштено да је у наредном периоду посебно важно очувати стабилност Универзитета, континуитет у раду и створити услове за несметано функционисање свих његових чланица.

"Вјерујемо да ће Шкрбић својим приступом допринијети даљем јачању Универзитета и његовог угледа, као и стварању још бољих услова за рад и напредовање запослених", речено је из Синдикалне организације.

Синдикалци очекују да ће бити настављене активности усмјерене на побољшање материјалног и професионалног положаја запослених, унапређење услова рада, као и рјешавање питања са којима се запослени свакодневно сусрећу.

Декан Медицинског факултета Ранко Шкрбић изабран је данас за вршиоца дужности ректора на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци. Шкрбић је добио подршку 23 члана Сената.

Окружни суд у Бањалуци донио је крајем јула пресуду по којој је Радослав Гајанин незаконито изабран трећи пут за ректора Универзитета у Бањалуци.

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Тагови :

Ранко Шкрбић

Универзитет у Бањалуци

подршка

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