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Огласио се ''Водовод'': Бројни дијелови Бањалуке данас без воде

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:28

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Вода, чесма
Фото: АТВ

Поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде, а како наводе из "Водовда" разлог су радови.

Наиме, екипе ће бити ангажоване у улицама Јосифа Панчића (Старчевица), Крушедолској (Сарачица), Хиландарској (Пријечани), Слободана Кустурића (Старчевица), Браће Подгорника (Лазарево) и Петра Пеције (Лазарево).

"На систему Туњице завршени су радови на спајању новоизграђеног цјевовода фи 700 милиметара и екипе врше озрачивање линија на подручју Верића и Пискавице. Комплетну стабилизацију на овом систему очекујемо до краја дана", тврде из "Водовода" и додају:

"Екипе Водовода задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Бистрици, Чокорским Пољима, Борковићима, Славићки и Рекавицама. Због повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара Звијезда и Ђурићи".

Додају да у периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вода

Бањалука

Водовод Бањалука

Рестрикције воде Бањалука

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