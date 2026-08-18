Огласио се ''Водовод'': Бројни дијелови Бањалуке данас без воде

Аутор:АТВ редакција
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Поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде, а како наводе из "Водовда" разлог су радови.
Наиме, екипе ће бити ангажоване у улицама Јосифа Панчића (Старчевица), Крушедолској (Сарачица), Хиландарској (Пријечани), Слободана Кустурића (Старчевица), Браће Подгорника (Лазарево) и Петра Пеције (Лазарево).
"На систему Туњице завршени су радови на спајању новоизграђеног цјевовода фи 700 милиметара и екипе врше озрачивање линија на подручју Верића и Пискавице. Комплетну стабилизацију на овом систему очекујемо до краја дана", тврде из "Водовода" и додају:
"Екипе Водовода задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Бистрици, Чокорским Пољима, Борковићима, Славићки и Рекавицама. Због повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара Звијезда и Ђурићи".
Додају да у периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
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