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Ови дијелови Бањалуке остају без струје

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:09

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Струја
Фото: АТВ

Бројна искључења данас очекују грађане Бањалуке, саопштено је из “Електрокрајине”.

Дијелови насеља Кмећани, Вилуси и Мелина ће остати без струје од 08.00 до 14.00 часова, док ће дијелови улица Илије Гарашанина, Мајора Драге Бајаловића,

Мире Цикоте, Хајдук Вељкова, Луке Вукаловића, Књаза Милоша, Милана Цвијетића, Бранка Пердува, Пољског партизанског батаљона и Саве Текелије без напајања бити од 09.00 до 12.00 часова.

Од 08.00 до 14.00 часова ће без електричне енергије бити дијелови улица Трифка Грабежа и Бањалучка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

насеља без струје

искључење струје

производња струје

Електрокрајина

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