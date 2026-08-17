Од сутра се поново плаћа паркинг у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Наплата паркинга у Бањалуци требало би поново да почне од 18. августа, од сутра, али ова најновија одлука за собом поново повлачи питање уставности.
Са наплатом се према најавама почиње сутра, али се и даље чека оцјена уставности Уставног суда Републике Српске.
Подсјећамо, Скупштина града Бањалука нову одлуку усвојила је 5. августа, на ванредној сједници.
Предсједник бањалучке Скупштине упозорио је да иако се креће у наплату паркинга, одлука је опет у супротности са законима Републике Српске.
"Формално, Скупштина је усвојила одлуку о цијенама, али се бојим да ћемо епилог свега морати да тражимо кроз одлуку Уставног суда јер замјерке нису испоштоване. Закон јасно каже да наплату мора да врши јавно комунално предузеће које оснива Град или да се то повјери трећем привредном друштву, а нигдје не пише да то може да ради неко од одјељења. Градоначелник је овом одлуком сам показао да је био у криву и да је сав новац узимао мимо закона. Причамо о неколико милиона новца грађана Бањалуке у протекле двије године за које не знамо гдје су отишли, јер већ годину и по немамо извјештај о извршењу буџета", рекао је Нинковић за АТВ.
Бања Лука
Бурна расправа о паркингу у Бањалуци: Доплатна карта 20 КМ!
Подсјећања ради, на одржаној ванредној сједници бањалучке Скупштине, током расправе о наплати паркинга владала је жустра расправа с обзиром да се пред одборницима нашла и доплатна карта у износу од 20 КМ.
Одборници у Скупштини града Бањалука су на сједници такође упозорили на неуставност нове одлуке те затражили од предлагача да буду спремни сносити посљедице ових новитета.
Један од главних проблема са којим се суочава град, а ускоро би могли и они који плаћају паркинг јесте чињеница да Град Бањалука још увијек није основао комунално предузеће, које ће се бавити овом дјелатношћу те се као таква, наплата поново доводи у питање.
Да ли ће агонија са наплатом паркинга дочекати крај или ће се оцјеном Уставног суда пролонгирати ово питање, остаје да видимо.
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