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Очај у мјесним заједницама: "Имам болесно дијете, морам неколико пута дневно да га окупам"

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 18:01

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вода флаше бурад корито чесма
Фото: ATV

Сипање воде у бачве, флаше, канистере и друге спремнике постало је свакодневница у великом броју бањалучких мјесних заједница.

Мјештани Радињаче кажу да се од обећања надлежних не живи.

Према њиховим ријечима, угинуле су и неке животиње, а најтеже је у породицама, које имају болесне чланове у домовима.

„Ујутро када смо устали, било је воде и обрадовали смо се као да смо добили на лоту. Радињача има воде, Липовац има воде, међутим Пискавица и Ивањска поново немају воде, 16 дана, што је жалосно и надамо се да ће они ускоро добити воду јер у 21. вијеку много је тешко ако немате воду“, рекла је за АТВ мјештанка Радињаче, Тина Кокот.

Тина Кокот
Тина Кокот

Лоше водоснабдијевање, односно несташица воде и по неколико дана створила је низ проблема великом броју мјештана. Тако нису се само излагали физичком напору јер су морали точити и носити велике количине воде, неопходне за свакодневно функционисање већ су се изложили и трошку јер како каже Тина, дневно су трошили између 30-40 литара воде.

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С обзиром да је велики број мјештана био у потрази за водом, у локалним продавницама и маркетима убрзо је завладала несташица.

„Осам, девет дана и стварно је више прекипило и добили смо ту воду. Надам се да неће бити поновног заустављања воде, јер ако буде овако опет ни дјеца неће моћи ићи у школу. Шта да вам кажем Хигијена би требала бити на првом мјесту, посебно код мене с обзиром да имам дијете, које болује од бубрега и негдје око 4-5 пута, свако пресвлачење дневно, мора се и прати“, каже Тина.

Поред ове свакодневне потешкоће са којом се Тина и њена породица суочавају ту су и започети радови на изградњи потпорног зида како би кућу заштитили од воде и поплаве, али и радови су стопирани јер без воде се не може ништа, те се нада да ће се ускоро стабилизовати ситуација како би се могло завршити започето.

„Пристали смо ми и на то да два дана буде, два не буде, али осам или девет дана, није могуће живјети. Имам стоку, три пса, крмади, башта ми је изгорила сва, с њом се можемо поздравити“, казује Тина.

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Тина је била и организатор јучерашњих протеста мјештана те наводи да није имала избора с обзиром да од обећања надлежних из бањалучког Водовода није било ништа.

„Прво сам се пар пута обратила директору и он је обећавао стварно, биће данас, биће сутра и задња два дана ништа. Чак сам и плакала, дјеца неокупана, немам шта пресвлачити дјеци и људи из Липовца су се сложили и изашли смо па и неке животиње су угинуле“, рекла је Тина.

Она је овим путем упутила апел надлежнима те поручила да покушају бар два дана бити без воде те да схвате у каквим околностима тренутно живи велики број мјештана широм Бањалуке.

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Тагови :

Бањалука

Водовод Бањалука

Мишин Хан

Протести

Мјештани

несташица воде

Градска управа Бањалука

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