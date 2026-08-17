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Бањалучанка направила велику грешку у ауту па проживјела драму

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:51

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Аутомобил
Фото: pexels/Ibrahim Bilgin

Када спољашња температура пређе 35 степени, кабина аутомобила паркираног на сунцу у року од само сат времена претвара се у праву пећницу, јер температура на контролној табли и сједиштима и 70 степени.

Док већина возача оправдано стријепи од прегријавања мотора или квара на клими, мало ко размишља о предметима које свакодневно остављамо на сједиштима, у касетама или држачима за чаше.

Обичне ситнице из свакодневне употребе на екстремним температурама мијењају хемијску структуру, па могу да постану опасни токсини или да изазову озбиљну штету у возилу.

Искуство из прве руке: Драма на бањалучком паркингу

Да паклене врућине нису само теоријска опасност на папиру, на својој кожи осјетила је тридесетпетогодишња Бањалучанка Милица.

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Она је током недавног топлотног таласа оставила аутомобил на паркинг простору у центру града, извадила кесе из куповине, али заборавила мобилни телефон на сувозачевом сједишту.

"Задржала сам се у граду свега 40 минута. Када сам пришла аутомобилу, примијетила сам да су стакла изнутра потпуно замагљена тамним димом. Отворила сам врата и запљуснуо ме несносан смрад паљевине и пластике. Телефон је био деформисан", присјећа се Милица која и дан-данас не може да вјерује шта се догодило.

Стручњаци упозоравају да су паметни телефони и преносиви пуњачи носиоци највећег ризика. Њихове литијум-јонске батерије на температурама изнад 60 степени улазе у процес неконтролисаног прегријавања, при чему набрекну, испуштају отровне гасове и врло лако плану.

Упозорење стручњака: Спрејеви и упаљачи са снагом мале бомбе

Овакви призори нису ријеткост током љетњих мјесеци, што потврђују и саобраћајни стручњаци. Горан, сервисер из Бањалуке који се годинама сусреће са посљедицама љетних хаварија на возилима, истиче да возачи најчешће направе грешку из незнања.

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“Људи не схватају да затворен ауто на сунцу дјелује као конвекцијска рерна. Сваке сезоне имамо бар неколико возила са полупаним вјетробранима или уништеним инструмент таблама, јер је у кабини експлодирао обичан дезодоранс или пластични упаљач. Течни гас у упаљачима се на топлоти енормно шири, кућиште пуца и прска запаљиву течност по врелим површинама. Спрејеви под притиском су још опаснији јер њихово пуцање носи снагу мале бомбе”, објашњава Горан за "БЛ портал".

Скривене опасности: Пластичне флашице као лупе и хемијски загађивачи

Посебну опасност представљају и предмети које сматрамо потпуно безазленим, попут обичне пластичне флашице са водом. Када се остави на сједишту тако да кроз њу пролазе директни сунчеви зраци, прозирна пластика и течност дјелују попут сабирног сочива, односно лупе. Усмјерени зрак свјетлости у једној тачки постиже температуру довољну да запали текстил или кожу ентеријера у року од неколико минута. Поред опасности од пожара, пластика на овој топлоти у воду отпушта штетне хемикалије, па таква вода постаје отровна за пиће.

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Такође, алкохолна средства за дезинфекцију руку на високим температурама убрзано испаравају и пуне кабину запаљивим парама, док лијекови остављени у касети губе своја својства и постају хемијски нестабилни.

Због свега овога, сервисери и спасиоци апелују на возаче да прије напуштања возила направе брзински преглед кабине, јер само три секунде пажње могу спасити имовину и спријечити трагедију на врелом асфалту.

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пожар

Аутомобил

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