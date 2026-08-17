Бањалучанка направила велику грешку у ауту па проживјела драму

Аутор:АТВ редакција
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Када спољашња температура пређе 35 степени, кабина аутомобила паркираног на сунцу у року од само сат времена претвара се у праву пећницу, јер температура на контролној табли и сједиштима и 70 степени.
Док већина возача оправдано стријепи од прегријавања мотора или квара на клими, мало ко размишља о предметима које свакодневно остављамо на сједиштима, у касетама или држачима за чаше.
Обичне ситнице из свакодневне употребе на екстремним температурама мијењају хемијску структуру, па могу да постану опасни токсини или да изазову озбиљну штету у возилу.
Да паклене врућине нису само теоријска опасност на папиру, на својој кожи осјетила је тридесетпетогодишња Бањалучанка Милица.
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Она је током недавног топлотног таласа оставила аутомобил на паркинг простору у центру града, извадила кесе из куповине, али заборавила мобилни телефон на сувозачевом сједишту.
"Задржала сам се у граду свега 40 минута. Када сам пришла аутомобилу, примијетила сам да су стакла изнутра потпуно замагљена тамним димом. Отворила сам врата и запљуснуо ме несносан смрад паљевине и пластике. Телефон је био деформисан", присјећа се Милица која и дан-данас не може да вјерује шта се догодило.
Стручњаци упозоравају да су паметни телефони и преносиви пуњачи носиоци највећег ризика. Њихове литијум-јонске батерије на температурама изнад 60 степени улазе у процес неконтролисаног прегријавања, при чему набрекну, испуштају отровне гасове и врло лако плану.
Овакви призори нису ријеткост током љетњих мјесеци, што потврђују и саобраћајни стручњаци. Горан, сервисер из Бањалуке који се годинама сусреће са посљедицама љетних хаварија на возилима, истиче да возачи најчешће направе грешку из незнања.
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“Људи не схватају да затворен ауто на сунцу дјелује као конвекцијска рерна. Сваке сезоне имамо бар неколико возила са полупаним вјетробранима или уништеним инструмент таблама, јер је у кабини експлодирао обичан дезодоранс или пластични упаљач. Течни гас у упаљачима се на топлоти енормно шири, кућиште пуца и прска запаљиву течност по врелим површинама. Спрејеви под притиском су још опаснији јер њихово пуцање носи снагу мале бомбе”, објашњава Горан за "БЛ портал".
Посебну опасност представљају и предмети које сматрамо потпуно безазленим, попут обичне пластичне флашице са водом. Када се остави на сједишту тако да кроз њу пролазе директни сунчеви зраци, прозирна пластика и течност дјелују попут сабирног сочива, односно лупе. Усмјерени зрак свјетлости у једној тачки постиже температуру довољну да запали текстил или кожу ентеријера у року од неколико минута. Поред опасности од пожара, пластика на овој топлоти у воду отпушта штетне хемикалије, па таква вода постаје отровна за пиће.
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Такође, алкохолна средства за дезинфекцију руку на високим температурама убрзано испаравају и пуне кабину запаљивим парама, док лијекови остављени у касети губе своја својства и постају хемијски нестабилни.
Због свега овога, сервисери и спасиоци апелују на возаче да прије напуштања возила направе брзински преглед кабине, јер само три секунде пажње могу спасити имовину и спријечити трагедију на врелом асфалту.
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