Из Бањалуке одлази БинБин

Аутор:АТВ редакција
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Компанија БинБин БХ д.о.о. саопштила је да престаје са пословањем на подручју Бање Луке, након анализе пословних резултата и услова на тржишту.
Као кључни разлог навели су економску неодрживост, односно недовољан обим кориштења услуге и прихода у односу на оперативне трошкове.
БинБин истиче да је током пословања у Бањој Луци у развој микромобилности и градске инфраструктуре инвестирао око 70.000 КМ, између осталог у наткривена стајалишта за бицикле и електричне ромобиле.
Компанија наводи да одлука није усмјерена против Бање Луке и њених грађана, којима су захвалили на указаном повјерењу. Процес повлачења са тржишта, како истичу, биће проведен одговорно и уз измиривање свих обавеза према запосленима, корисницима, партнерима и институцијама.
Економија
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Остаје непознато да ли ће се БинБин повући и из других градова БиХ.
Подсјећамо, Бањалука је 2023. године добила 200 електричних тротинета за изнајмљивање на 13 локација у граду.
Недуго након доласка на бањалучке улице, БинБин је повукао све своје тротинете из употребе тротинете након што су поједини Бањалучани добили новчане казне због тога што тротинети нису имали идентификационе наљепнице које су обавезне по Закону о безбједности саобраћаја.
Компанија је тада платила све казне које су добили грађани, регистровала тротинете и поново их вратила на улице.
Подсјећамо, 10. августа званично је с радом престао и Глово и то не само у Бањалуци, већ у цијелој БиХ. Тиме је завршено вишегодишње присуство једне од најпознатијих платформи за доставу на домаћем тржишту.
Како смо већ писали, компанија је одлуку о повлачењу из БиХ најавила још раније, наводећи да жели додатно фокусирати своје пословање и улагања на тржишта на којима види већи потенцијал за раст.
"Тиме ће Глово моћи боље служити милионима корисника широм свијета који се свакодневно ослањају на његову апликацију. Искрено захваљујемо свим нашим запосленицима на њиховом изузетном доприносу и преданом раду током година те смо посвећени томе да запосленицима на које ће ова одлука утицати пружимо подршку кроз овај транзицијски период уз највећу могућу пажњу и поштовање", навели су раније из Глова.
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