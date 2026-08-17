Аутор:АТВ редакција
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Куповина стана једна је од највећих финансијских одлука у животу, а висока цијена некретнине не значи нужно да купујете и квалитетан стан.
Некретнина може изгледати одлично након реновирања, имати нову кухињу и купатило, а ипак посједовати недостатке које касније нећете моћи да промијените.
Зато приликом куповине стана не треба гледати само тренутну цијену квадрата.
Локација, непосредно окружење, квалитет зграде, спрат, распоред и оријентација карактеристике су које могу бити много важније за дугорочну вриједност некретнине од тога колико је новца претходни власник уложио у ентеријер.
Цијена некретнине зависи од тржишта у тренутку куповине или продаје. На њу утичу понуда и потражња, каматне стопе, доступност стамбених кредита, инфлација, привредна кретања, али и количина новоградње на одређеном подручју.
Због тога стан који данас кошта 200.000 КМ за неколико година може имати знатно другачију тржишну цијену.
Вриједност такође није потпуно непромјењива, али на њу снажно утичу карактеристике које не можете једноставно промијенити након куповине.
Кухињу можете замијенити. Паркет можете обновити. Купатило можете потпуно реновирати.
Али не можете премјестити зграду у други дио града, спустити стан са шестог на други спрат или промијенити поглед на прометну саобраћајницу у поглед на парк.
Управо због тога неке карактеристике треба провјерити прије него што вас привуку нови намјештај, расвјета и уређени зидови.
1. Локација
Локација је један од најважнијих фактора при одређивању вриједности некретнине.
Станови у дијеловима града у којима постоји стална потражња углавном имају бољу позицију приликом касније продаје или издавања.
Али добра локација не мора нужно значити само строги центар града.
Развој нових пословних зона, саобраћајница, школа, факултета и других садржаја може током година повећати атрактивност насеља које данас није међу најскупљима.
Због тога је прије куповине корисно размишљати не само о томе како одређени дио града изгледа данас већ и шта се на том подручју планира у наредним годинама.
2. Микролокација може направити огромну разлику
Два стана удаљена свега неколико стотина метара могу имати веома различиту вриједност.
Разлог је микролокација, односно непосредно окружење зграде.
Стан може бити у веома траженом насељу, али непосредно уз бучну саобраћајницу, угоститељски објекат или други извор буке.
С друге стране, некретнина нешто даље од центра може имати парк, школу, продавницу и паркинг на неколико минута хода, што је посебно важно породицама.
3. Зграда и спрат
Купци често много пажње посвете стану, а премало згради у којој се он налази.
То може бити скупа грешка.
Треба провјерити стање крова и фасаде, заједничких просторија, инсталација, степеништа, подрума и лифта, ако постоји.
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Старија зграда сама по себи није нужно лошији избор. Квалитетно грађена и добро одржавана старија зграда може бити боља куповина од новијег објекта слабијег квалитета.
Важан је и спрат.
У зградама без лифта виши спратови могу бити мање привлачни дијелу купаца, док су сутерени и одређена поткровља често суочени с другим недостацима.
Код сутерена треба посебно провјерити влагу и количину природне свјетлости, док код посљедњег спрата треба обратити пажњу на стање крова, изолацију и температуру током љета.
Ако купујете стан на вишем спрату у згради без лифта, немојте рачунати да ће лифт једног дана сигурно бити уграђен. То зависи од техничких могућности, сагласности и финансирања.
4. Добар распоред може да вриједи више од додатних квадрата
Број квадрата сам по себи не говори колико је стан функционалан.
Стан од 60 квадратних метара са добрим распоредом може бити много практичнији од већег стана у којем значајан дио површине одлази на дугачке ходнике и тешко искористиве просторије.
Приликом обиласка обратите пажњу на однос укупне површине и броја соба, величину спаваћих соба, положај купатила и кухиње, могућност смјештања ормара и другог намјештаја, као и количину неискориштеног простора.
Правилно обликоване просторије углавном је лакше намјестити од уских, неправилних или пролазних соба.
Посебно треба размислити да ли ће стан одговарати вашим потребама и за пет или десет година.
5. Оријентација и природна свјетлост
Оријентација стана директно утиче на квалитет свакодневног живота, а многи купци о томе почну озбиљно размишљати тек након усељења.
Стан с мало дневне свјетлости не можете поправити скупом кухињом или новим паркетом.
Посебно су пожељни станови који имају прозоре на двије или више страна јер омогућавају више природног свјетла и лакше провјетравање.
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Али треба водити рачуна и о локалним условима.
Стан изложен јаком поподневном сунцу може током љета захтијевати знатно више хлађења, док положај околних зграда може направити велику разлику у количини свјетлости коју стан стварно добија.
Зато је некретнину, када је могуће, корисно погледати у различито доба дана.
Потпуно реновиран ентеријер веома лако привуче купца.
Нова кухиња, купатило, подови и расвјета стварају утисак да је стан спреман за усељење и оправдавају вишу тражену цијену.
Али ентеријер је једна од ријетких ствари које можете релативно једноставно промијенити.
Локацију, спрат, конструкцију зграде и основни распоред углавном не можете.
Због тога стан који захтијева реновирање, али има одличну локацију, квалитетну зграду и функционалан распоред, може дугорочно бити боља куповина од потпуно сређеног стана са озбиљним недостацима.
Наравно, у рачуницу треба укључити реалне трошкове адаптације.
Ако морате да бирате између трајне карактеристике некретнине и нечега што можете накнадно промијенити, вриједи добро размислити прије него што предност дате ентеријеру.
Реновирање се може урадити.
Спрат се не може промијенити.
Исто важи за локацију, поглед, оријентацију и положај зграде.
То не значи да увијек треба купити запуштен стан на бољој локацији. Ако су трошкови адаптације огромни или зграда има озбиљне проблеме, рачуница може бити потпуно другачија.
Поента је да сјајан ентеријер не би требало да прикрије недостатке који остају и након што намјештај застари.
Ако некретнину посматрате као дугорочну инвестицију, локација има велики значај, али не треба потцијенити ни микролокацију.
Насеље може бити веома популарно, али ако стан нема паркинг, налази се уз веома прометну улицу или је свакодневни приступ компликован, круг будућих купаца може бити мањи.
За породице су често посебно важни вртићи, школе, паркови и мирније окружење, док ће другим купцима приоритет бити близина центра, факултета или пословних зона.
Зато "најбоља локација" није иста за свакога.
Ни овдје не постоји универзално правило.
Новоградња може нудити савременије инсталације, бољу енергетску ефикасност, лифт, гаражу и мање потребе за почетним улагањима.
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Старија квалитетна градња, с друге стране, може имати бољи распоред, веће просторије, дебље зидове или атрактивнију локацију.
Код старијих станова посебно треба провјерити електро и водоводне инсталације, столарију, влагу и стање заједничких дијелова зграде.
Код новоградње треба обратити пажњу на квалитет изведених радова, изолацију, столарију, завршну обраду и репутацију инвеститора.
Година изградње зато сама по себи не говори довољно.
Најскупља грешка је купити оно што не можете промијенити
При куповини некретнине готово увијек је потребан компромис. Ријетко који стан истовремено има идеалну локацију, одличан распоред, савршену оријентацију, одговарајући спрат, паркинг и прихватљиву цијену.
Зато је корисно одвојити карактеристике које касније можете промијенити од оних с којима ћете морати да живите све док посједујете некретнину.
Зидове можете окречити, кухињу замијенити, купатило реновирати и намјештај промијенити.
Локацију, зграду, спрат и окружење не можете.
Управо би те карактеристике требало да имају велику тежину када процјењујете да ли је стан само тренутно привлачан или има добре шансе да остане тражена некретнина и много година након куповине, преноси Cityexpert.rs.
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