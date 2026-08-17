Ова три знака ће се обогатити до 31. августа

Аутор:АТВ редакција
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Паре некад стигну онда када их човјек најмање очекује. Управо то чека Овна, Дјевице и Рибе, јер им се до 31. августа отвара период у којем велика лова може стићи из правца који нису ни слутили.
Иза њих су мјесеци пропуштених прилика и онај непријатан осјећај да новац стално негде исцури. Сада се карта окреће.
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За ова три знака обиље више није само пуста жеља, срећа им се смијеши кроз добитак, изненадну прилику или потез који им доноси много више него што су очекивали.
Један ће одиграти чисто по осјећају, други ће се држати свог срећног броја, а трећи ће се просто затећи на правом месту у право вријеме.
Једно је сигурно, крај августа доноси догађаје које ће дуго препричавати.
Овнови јуре први, али кад је новац у игри обично се у посљедњем тренутку повуку. Крај августа доноси ситуације у којима би им се управо тај храбрији потез исплатио.
Неко вријеме су имали осјећај да новац само одлази, а да се ништа не враћа. До 31. августа ствари могу кренути сасвим другим током.
Овновима се савјетује да обрате пажњу на бројеве који им се понављају, на датуме који им привлаче поглед и на осјећај који их ухвати у тренутку одлуке. Њихова упорност сада може бити награђена, а велика лова долази кроз прилику коју нису планирали.
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Дјевице улазе у период у којем их прати снажна енергија за нове прилике. Највећа предност биће им брзина размишљања и то што тачно препознају када треба реаговати.
До краја августа може их изненадити вијест, добитак или прилика која долази потпуно неочекивано. Оно што је за друге само обичан покушај, за Дјевице постаје потез који враћа много више него што су рачунале.
Ако већ неко вријеме размишљају да окушају срећу, овај период могао би да им буде посебно занимљив. Дјевице иначе тешко дозволе себи да одлуку препусте случају, јер им је милије да све прво израчунају на папиру. Овог пута би им се исплатило да мало попусте ту контролу. Срећа не иде увијек за оним ко најбоље планира, него за оним ко се у правом тренутку одважи.
Рибама се често чини да добре ствари код њих стижу тек послије дугог чекања, али крај августа пише другачију причу.
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Један случајан тренутак, прави избор или комбинација коју дуго памте може им донијети изненађење. Новац долази из правца из којег га најмање очекују, а срећа би могла да им покуца на врата када се опусте и престану да сумњају.
За Рибе је ово период када се отварају врата за велику лову, али најважније је да препознају прилику када се појави.
Према астролошким тумачењима, до 31. августа одређени бројеви носе посебну енергију.
Овновима срећу доносе бројеви 6, 14, 27 и 39.
Девицама би пажњу могли привући бројеви 3, 11, 24 и 42.
Рибама се издвајају бројеви 8, 17, 31 и 47.
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Ниједан број, разумије се, не гарантује добитак. Ипак, многи вјерују да овакви мали знаци могу бити додатни подстицај када се окушавају у играма на срећу.
(Крстарица)
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