Logo

Баш на рођендан: Карлеуша доживјела нови ударац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:14

Коментари:

0
JK Jelena Karleuša
Фото: Iks/Jelena Karleuša

Музичка звијезда Јелена Карлеуша данас је доживјела нови ударац на Инстаграму и то на свој рођендан.

Јелена је синоћ отворила нови профил, који је био доступан до јутра, а потом је поново угашен и не може се више пронаћи.

Карлеуша је нови Инстаграм отворила након вишемјесечне драме и неколико покушаја да "оживи" стари профил, међутим, то јој није пошло за руком.

Ни њен нови повратак није дуго потрајао. Приликом покушаја да се приступи Карлеушином новом налогу, профил тренутно није доступан, а Инстаграм не приказује његов садржај, док су синоћ освануле три нове фотографије.

Иначе, за свега неколико сати, односно од поноћи, прикупила је скоро 100.000 пратилаца.

Јелена је на новом профилу објавила промотивне фотографије са албума, а на сторију је поделила фотографије са кћеркама које су јој честитале рођендан и приредиле јој изненађење.

илу-море-30072026

Регион

Скоро 2 деценије љетује на Брачу, сада је Хрватима послао бруталну поруку

Са новог профила Јелена је пратила само три особе – кћерке Атину и Нику, као и једну фан страницу.

Подсјетимо, Карлеуши је почетком 2025. године угашен профил који је имао више од 2,4 милиона пратилаца. У марту је, након више од месец дана деактивације, према тадашњим правилима Мете, профил практично био пред трајним брисањем, пише Телеграф.

Пјевачица је након тога отворила нови налог, али ни он није дуго опстао. У јуну прошле године Карлеуша је успјела да врати свој стари профил, а тада је објавила: "И напокон сам се вратила. Посебна захвалност за @kadirsenliix који је учинио немогуће! Краљ Турске".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

Пјевачица

рођендан

Инстаграм

Коментари (0)

Више из рубрике

Senidah Sava Centar

Сцена

Сенидах нападнута током наступа у Хрватској, концерт одмах прекинут

5 ч

0
Саша Поповић

Сцена

Пјевају је све генерације: Саша Поповић написао једну од најљепших пјесама Ане Бекуте

6 ч

0
Пјевачица Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац признала да има необичну фобију: ''Страх је све јачи''

7 ч

0
Осман и Кристина Карић

Сцена

Незамислива туга у породици Карић, трагедија све потресла

19 ч

0

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима