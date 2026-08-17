Баш на рођендан: Карлеуша доживјела нови ударац

Аутор:АТВ редакција
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Музичка звијезда Јелена Карлеуша данас је доживјела нови ударац на Инстаграму и то на свој рођендан.
Јелена је синоћ отворила нови профил, који је био доступан до јутра, а потом је поново угашен и не може се више пронаћи.
Карлеуша је нови Инстаграм отворила након вишемјесечне драме и неколико покушаја да "оживи" стари профил, међутим, то јој није пошло за руком.
Ни њен нови повратак није дуго потрајао. Приликом покушаја да се приступи Карлеушином новом налогу, профил тренутно није доступан, а Инстаграм не приказује његов садржај, док су синоћ освануле три нове фотографије.
Иначе, за свега неколико сати, односно од поноћи, прикупила је скоро 100.000 пратилаца.
Јелена је на новом профилу објавила промотивне фотографије са албума, а на сторију је поделила фотографије са кћеркама које су јој честитале рођендан и приредиле јој изненађење.
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Са новог профила Јелена је пратила само три особе – кћерке Атину и Нику, као и једну фан страницу.
Подсјетимо, Карлеуши је почетком 2025. године угашен профил који је имао више од 2,4 милиона пратилаца. У марту је, након више од месец дана деактивације, према тадашњим правилима Мете, профил практично био пред трајним брисањем, пише Телеграф.
Пјевачица је након тога отворила нови налог, али ни он није дуго опстао. У јуну прошле године Карлеуша је успјела да врати свој стари профил, а тада је објавила: "И напокон сам се вратила. Посебна захвалност за @kadirsenliix који је учинио немогуће! Краљ Турске".
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