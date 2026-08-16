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Незамислива туга у породици Карић, трагедија све потресла

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 20:39

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Осман и Кристина Карић
Фото: Screenshot / YouTube

Жена Османа Карића, Кристина Карић, огласила се путем друштвене мреже Инстаграм и подијелила веома тужну вијест.

Како је открила, преминуо је њен кумић. Трагичан случај сломио је цијелу породицу.

"Кумићу драги, почивај у миру", написала је Кристина уз његову фотографију и емоџије срца и руку које се моле.

Уз потресну објаву додала је и једну од најтужнијих пјесама Томе Здравковића "Што те нема".

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Тагови :

Осман Карић

трагедија

Кристина Карић

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