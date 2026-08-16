Незамислива туга у породици Карић, трагедија све потресла

Аутор:АТВ редакција
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Жена Османа Карића, Кристина Карић, огласила се путем друштвене мреже Инстаграм и подијелила веома тужну вијест.
Како је открила, преминуо је њен кумић. Трагичан случај сломио је цијелу породицу.
"Кумићу драги, почивај у миру", написала је Кристина уз његову фотографију и емоџије срца и руку које се моле.
Уз потресну објаву додала је и једну од најтужнијих пјесама Томе Здравковића "Што те нема".
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