Путин: Свијет дошао до прекретнице

Аутор:АТВ редакција
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Свијет је дошао до одлучујуће прекретнице у свом развоју и није ријеч само о политици, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на пленарној сједници дебатног клуба Валдај.
„Политика, као и увијек, произилази из дубоких промјена“, напоменуо је Путин.
„Иако човјечанство наслућује велике промјене, још увијек није у потпуности схватило стварне размјере изазова који оне носе. Ово је почетак потпуно нове стварности, у којој су пријетње и опасности нераскидиво испреплетене са приликама. Не ради се само о промјени односа снага међу државама, колико о чињеници да те промјене утичу на саму биолошку и моралну суштину људских бића“, истакао је шеф државе.
Путин је упозорио да је неопходно избјећи „најкатастрофалније сценарије“.
Одговорност свијета за заједничку будућност није апстрактан слоган, већ скуп практичних дјеловања усмјерених на спречавање човјечанства да склизне на ивицу опстанка и избјегне непоправљиво, истакао је руски лидер.
Сви на свијету – Исток и Запад, Сјевер и Југ – мораће прије или касније да постигну договор о принципима новог свјетског поретка, рекао је Путин.
„Увјерен сам да ће интелектуални капитал и искуство непосредног дијалога заснованог на повјерењу, које је клуб Валдај стекао, свакако бити тражени – у тренутку када ћемо сви ми, Исток и Запад, Сјевер и Југ, прије или касније морати да се договоримо о принципима формирања новог свјетског поретка, способног да обезбиједи напредак и развој човјечанства у деценијама које долазе“, нагласио је Путин.
Путин је напоменуо да је веома вјероватно да ће се међународни сукоби наставити у блиској будућности.
„Какав год се сценарио одвијао на глобалном нивоу у наредним годинама, наставак међународних сукоба је, нажалост, веома вјероватан“, оцијенио је предсједник.
Према његовим ријечима, забрињавајући трендови на глобалној сцени подстичу на размишљање о томе како очувати глобални мир и безбједност.
„Забрињавајући трендови којима свједочимо на међународној сцени, нагоне нас да размишљамо, прије свега, не о томе како да у предстојећем периоду мудрије, ефикасније и праведније организујемо глобалну сарадњу, иако је све то, наравно, изузетно важно, већ о томе како да очувамо глобални мир и безбједност управо сада, у тренутку када су многе устаљене правне норме одбачене, а нове тек треба да настану“, рекао је Путин.
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