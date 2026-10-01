Детаљи покушаја рушења авиона са 174 путника: Авион је у 2 минуте пао 5300 метара

Аутор:АТВ редакција
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На лету „Флајдубаија“ из Дубаија за Тел Авив у сриједу је избјегнута трагедија након што је копилот напао капетана Смита Мачара и покушао да сруши авион. Путници и чланови посаде успјели су да уђу у кокпит и савладају нападача. У авиону су била 174 путника, већином Израелаца, међу којима је било и 27 дјеце.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је пилот на лету „Флајдубаија“ покушао да „саботира систем авиона“, пише Си-Ен-Ен. Авион је за само двије минуте изгубио више од пет хиљада метара висине, што је изазвало панику међу путницима и приморало посаду на хитно слијетање у Саудијску Арабију. Име пилота који је наводно покушао да сруши авион још није објављено.
Капетан авиона, Индијац Смит Мачар, покушао је да га заустави и том приликом је тешко повријеђен. Нетанјаху је рекао да је Мачар „успио да спријечи трагедију размјера 11. септембра“.
This incident clearly demonstrates that their fanaticism will never end.— Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) October 1, 2026
Yesterday, on a flydubai flight bound for Israel from Dubai, an Omani Muslim terrorist Co pilot attempted to crash the plane in a 9/11-style;
Indian Hindu Captain Smit Machchhar. thwarted attempt despite… pic.twitter.com/ulTKHj1len
„Овај инцидент разликује се од других трагичних напада по томе што су овог пута побиједили добри момци“, додао је премијер.
Нетанјаху је након инцидента похвалио Мачара, путнике и чланове посаде који су интервенисали.
„Поздрављам ове хероје који су показали невјероватну сналажљивост и храброст. Спасили су многе животе и спријечили велику катастрофу“, рекао је.
#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026
Портпарол авио-компаније потврдио је да су чланови посаде „Флајдубаија“ обезбиједили авион и безбједно слетјели на аеродром Табук у Саудијској Арабији, одакле су путници другим летом пребачени у Израел. Осумњичени нападач је ухапшен и испитују га саудијске власти, додао је Нетанјаху. Упркос томе, остаје низ неодговорених питања о мотивима напада и детаљима крвавог сукоба.
Лет ФЗ1073 полетио је из Дубаија у 6.05 по локалном времену. Подаци о лету показују да је отприлике два сата након полијетања авион почео нагло да губи висину и оштро скренуо према сјеверу, спустивши се за више од 5.300 метара за мање од два минута. Посада је у 8.31 упутила позив у помоћ, а неколико минута касније активиран је код 7500 – међународни сигнал за отмицу.
Путници су описали хаотичне сцене док је авион понирао.
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК:
Horror Image from the flight Dubai - Israel:— Anomalon (@Ferm0s) September 30, 2026
Imagine boarding a plane and placing your life in the hands of someone capable of behaving that way.
In the future, AI may fly aircraft to help prevent situations like this. It could easily have become a real tragedy.…
„Осјетили смо како авион потпуно пропада и почиње лагано да се окреће. Сви су вриштали, дјеца су плакала“, испричала је путница Мика Бауман.
„Била сам сигурна да ћу умријети.“
У том тренутку неколико путника одлучило је да реагује. Јанив Хајун испричао је Нетанјахуу како је нападача ухватио за врат и с другима га извукао из кокпита, а затим преузео контроле како би помогао да се авион стабилизује. Др Шота Мусаев, стоматолог који је био на лету, рекао је да је нападача везао кабловима од слушалица и пластичним везицама, а затим почео да пружа помоћ повријеђеном пилоту.
Једно од кључних неодговорених питања јесте како су путници и чланови посаде уопште успјели да уђу у кокпит. Врата кокпита на модерним путничким авионима посебно су обезбијеђена и током лета закључана, управо како би се спријечио неовлашћени улазак. За сада није познато да ли је неко током сукоба отворио врата изнутра или је посада на други начин успјела да приступи кокпиту. Управо ће начин на који су врата отворена бити један од предмета истраге.
Према исказу једног од путника који је пренио Нетанјаху, у кокпит су током инцидента успјели да уђу путници и чланови посаде из УАЕ. Тамо су затекли нападача који је избо пилота и покушавао да онеспособи системе авиона. Након што су га савладали, у кокпит је ушао још један члан посаде и помогао да се летјелица стабилизује.
Страх није престао ни након што је нападач савладан.
„Испод нас је била само пустиња. Бојали смо се да нас воде у непријатељску земљу или да ћемо слетјети усред ничега“, рекао је путник Асаф Рајуан.
„Нисмо знали коме можемо вјеровати.“
У невјероватном преокрету, испоставило се да су међу путницима били и обучени пилоти који су путовали као цивили. Нетанјаху и „Флајдубаи“ потврдили су да су управо они успјели да преузму контролу над авионом, преусмјере га и безбједно приземље на саудијском аеродрому Табук у 9.54.
Дејвид Суси, аналитичар за безбједност у ваздухопловству, напоменуо је да је ријеткост да се додатни пилоти налазе на лету, осим ако их компанија премјешта ради другог задатка.
Снимци с друштвених мрежа, чију је аутентичност потврдио Си-Ен-Ен, приказују језиве призоре након напада. Тешко повријеђени пилот лежи на поду, лица дјелимично прекривеног маском, држећи се за крвави торзо.
Иако је при свијести, види се да трпи јаке болове док му неколико путника помаже. Одмах поред њега, под надзором, лежи други пилот – нападач. И он је повријеђен, а бијела кошуља натопљена му је крвљу у предјелу трбуха.
Главни пилот и копилот пребачени су у болницу. Др Мусаев изјавио је да је избодени пилот изгубио много крви.
„Био је пун посјекотина – глава и руке су му биле практично разрезане.“
Локални политичар из Мумбаја, одакле је пилот Мачар, потврдио је да је пилот у стабилном стању након операције у Саудијској Арабији.
Мачар иза себе има дугогодишњу каријеру у цивилном ваздухопловству. Након завршене средње школе уписао је студиј текстилног инжењерства како би преузео породични посао, а потом је наставио студиј менаџмента на Институту Велингкар у Мумбају.
Управо је тамо, на семинару о ваздухопловству, као 19-годишњак први пут открио интересовање за летење. Обуку за пилота завршио је на Новом Зеланду, након чега се запослио у индијској авио-компанији „Спajсџет“.
У „Спajсџету“ је провео 11 година и напредовао до капетана инструктора задуженог за обуку млађих пилота. Посљедње четири године лети за „Флајдубаи“. Током каријере присјетио се ситуација у којима је морао да преусмјерава летове због хитних медицинских случајева или одгађа полијетања због наизглед ситних техничких кварова.
„Кашњење није мој проблем. Мени је једино важно да путници на крају сами изађу из авиона“, изјавио је тада. Говорио је и о томе како строго одваја свој посао од приватног живота.
„Кад изађем из кокпита или авиона, не желим да други уопште знају да сам пилот. Не желим да разговарам о ваздухопловству. Док носим униформу, само је важно да одрадим свој посао до краја. А кад изађеш из кокпита, то је то. Престани да размишљаш о томе. Тамо те неко други треба, чекају те дјеца која желе да се играју с тобом“, рекао је.
Мачаров поступак изазвао је бројне реакције у Индији. Индијска предсједница Драупади Мурму изјавила је да је земља поносна на њега.
„Иако тешко повријеђен у тренутку велике опасности, остао је одлучан да заштити туђе животе. Његова храброст и брза реакција спријечиле су катастрофу. Поздрављам његову истрајност и молим се за његов брзи опоравак“, написала је предсједница на платформи Икс.
Премијер Нарендра Моди назвао је пилота херојем који је показао огромну храброст.
„Као што је израелски премијер Нетанјаху данас рекао, овај Индијац спријечио је напад попут оног 11. септембра. Смитова храброст испуњава поносом све Индијце“, изјавио је Моди, који је разговарао с пилотовом супругом и родитељима.
Министар одбране Раџнат Синг поручио је да се земља поноси његовом храброшћу.
„Ризиковао је сопствени живот и тиме потврдио највише стандарде своје професије. Његова храброст, смиреност и одговорност остаће трајна инспирација“, рекао је Синг.
Похвалама су се придружили и други званичници. Министар спољних послова С. Џајшанкар рекао је да је Маччарова изузетна смиреност спасила стотине људи. Предсједник Конгреса Маликаџун Карге одао је почаст пилоту и посади, а премијер Махараштре Девендра Фаднавис изјавио је да је пилот „истински херој“ и „инспирација за цијелу Индију“.
Идентитет и мотив пилота који је наводно напао свог колегу и даље су непознати. Један израелски званичник изјавио је да је нападач држављанин Омана. Будући да Оман и Израел немају званичне дипломатске односе, није јасно како је омански пилот уопште добио дозволу за лет према Израелу.
🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.— air plus news (@airplusnews) September 30, 2026
Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil.
Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv
Није званично потврђено ни којим се оружјем користио током сукоба. Нетанјаху је у разговору за Фокс њуз рекао да је можда ријеч о ножу или сјекири. У пилотским кабинама путничких авиона иначе се налази такозвана противпожарна сјекира, сигурносна сјекира која је дио опреме за хитне ситуације. Намијењена је, између осталог, пробијању панела у случају пожара и другим ванредним ситуацијама.
Стога сама могућност да се сјекира налазила у кокпиту не значи да ју је нападач унио кроз безбједносну контролу. За сада, међутим, није потврђено да ли је управо таква сјекира коришћена у нападу.
Путници, већином Израелци, у међувремену су стигли у Израел замјенским авионом. На аеродрому Бен Гурион дочекале су их породице с балонима добродошлице. Након слијетања, путници су упућени у посебан простор гдје су их прегледали медицински тимови. Један 50-годишњи мушкарац пребачен је у болницу због лакше повреде горњег дијела тијела.
Израелски предсједник Исак Херцог рекао је да је инцидент завршио „великим чудом“ те најавио заједничку истрагу Израела и УАЕ. Међу путницима су била и четири америчка и два аустралијска држављана.
Власти још покушавају да саставе све детаље овог догађаја. У истрагу су укључене бројне израелске агенције, укључујући Шин Бет, Мосад, војску и Министарство саобраћаја. Кључно питање биће како се у посади нашао пилот из земље с којом Израел нема дипломатске односе.
Истрага ће бити спроведена и у Саудијској Арабији, гдје је нападач у притвору. Истражитељи ће прво анализирати податке из црних кутија, испитати посаду и путнике те утврдити како су врата кокпита отворена и како је оружје доспјело у авион, изјавио је Марко Чен, стручњак за ваздухопловство.
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