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Лавина затрпала најмање 15 радника на планини

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01.10.2026 15:46

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Лавина планина Непал
Фото: Pexel/Alexandru MnM

Најмање 15 непалских радника погинуло је када је лавина затрпала планински камп који су припремали у централном дијелу земље за стране пењаче, изјавио је званичник спасилачке службе.

Лавина је током викенда затрпала базни камп на планини Химлунг Химал, висине 7.126 метара, у сјеверном округу Мананг, гдје су непалски радници постављали шаторе и конопце. Један човјек се још води као нестао.

Спасиоци су до сада извукли 15 тијела на мјесту несреће.

Званичници сматрају да су мале шансе да ће нестали радник бити пронађен жив и очекују да ће операција спасавања ускоро бити завршена.

Страни пењачи нису стигли до локације у вријеме када се лавина покренула.

Сваке године хиљаде странаца долазе Непал да посјете или се попну на његове планине. То ствара посао за десетине хиљада људи који раде у туризму или као водичи и носачи.

Међутим, пошто климатске промјене убрзавају топљење глечера и леда, овај посао постаје све опаснији, преноси Срна.

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Тагови :

Непал

Лавина

спасавање

Химлунг Химал

несрећа

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