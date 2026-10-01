Лавина затрпала најмање 15 радника на планини

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 15 непалских радника погинуло је када је лавина затрпала планински камп који су припремали у централном дијелу земље за стране пењаче, изјавио је званичник спасилачке службе.
Лавина је током викенда затрпала базни камп на планини Химлунг Химал, висине 7.126 метара, у сјеверном округу Мананг, гдје су непалски радници постављали шаторе и конопце. Један човјек се још води као нестао.
Спасиоци су до сада извукли 15 тијела на мјесту несреће.
Званичници сматрају да су мале шансе да ће нестали радник бити пронађен жив и очекују да ће операција спасавања ускоро бити завршена.
Страни пењачи нису стигли до локације у вријеме када се лавина покренула.
Сваке године хиљаде странаца долазе Непал да посјете или се попну на његове планине. То ствара посао за десетине хиљада људи који раде у туризму или као водичи и носачи.
Међутим, пошто климатске промјене убрзавају топљење глечера и леда, овај посао постаје све опаснији, преноси Срна.
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