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Песков: Русија ће остати поуздан добављач житарица

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01.10.2026 16:41

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Песков: Русија ће остати поуздан добављач житарица

Русија ће остати одговоран добављач житарица на свјетска тржишта, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Наставићемо да испуњавамо све своје обавезе у вези са дијелом жита који је намијењен извозу, а тај дио је важан", рекао је Песков новинарима.

Он је додао да Црно море тренутно није безбједно за пловидбу због терористичких активности Кијева.

"Кабинет министара ради на обезбјеђивању алтернативних начина извоза руског жита у иностранство. Москва ће испунити све извозне обавезе", подвукао је Песков, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

житарице

тржиште

Москва

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