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Додик: Заједно са народом настављамо да радимо и градимо

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01.10.2026 17:34

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Додик: Заједно са народом настављамо да радимо и градимо
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да се Козарска Дубица развијала уз СНСД и да ће то бити настављено и убудуће.

"Заједно са нашим народом наставићемо да радимо и градимо, да свако мјесто у Републици Српској има боље услове за живот. У тој борби очекујемо побједу Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а", рекао је Додик на предизборној трибини у Козарској Дубици.

Додик је оцијенио да је централни предизборни скуп у Козарској Дубици био одличан састанак са народом који ће у недјељу гласати за кандидате и листе СНСД-а.

"Одличан састанак са великом енергијом и завјетима који смо дали ми - да ћемо заступати наше народне, националне и државне интересе, а они - да ће гласати за СНСД, Саву Минића и Жељку Цвијановић", рекао је Додик.

Додик је најавио скору изградњу вртића у Козарској Дубици капацитета довољног да прими сву дјецу.

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да већинска политичка воља Козарске Дубице и Дубичана стала уз СНСД и да је то евидентно не само по централној трибину, већ и по свему што је урађено до сада.

"Заједно смо радили и огромна средства која је Влада уложила у Козарску Дубицу показују нашу опредијељеност да развијамо сваку нашу локалну заједницу, а Дубица препознаје и наше напоре на очувању Републике Српске, на њеном отварању и бољем позиционирањем у свијету, али и на изградњи економије", рекла је Цвијановићева.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да народ Козарске Дубице препознаје политику која Српској доноси сигурну будућност, економски развој, велике инфраструктурне пројекте, раст плата и пензија и снажан међународни положај којим се штите интереси и слобода српског народа.

"Неизвјесност није алтернатива, као ни повратак политикама у чије су вријеме, чак и са озбиљнијим руководством него што га имају данас, касниле плате и пензије, просвјета штрајковала, а економија била на кољенима. Народ то памти", рекао је Минић.

Он је навео да је народ Козарске Дубице знао да одбрани Републику Српску од 1992. до 1995. године, али и ко се вриједи и ко се бори за њу.

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину из Изборне јединице један Игор Савковић рекао је да се и по данашњем скупу у Козарској Дубици јасно види снага СНСД-а.

"Очекујем да ће СНСД однијети велику побједу у Козарској Дубици на свим нивоима власти", рекао је Савковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

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