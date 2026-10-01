Додик: Заједно са народом настављамо да радимо и градимо

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да се Козарска Дубица развијала уз СНСД и да ће то бити настављено и убудуће.
"Заједно са нашим народом наставићемо да радимо и градимо, да свако мјесто у Републици Српској има боље услове за живот. У тој борби очекујемо побједу Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а", рекао је Додик на предизборној трибини у Козарској Дубици.
Додик је оцијенио да је централни предизборни скуп у Козарској Дубици био одличан састанак са народом који ће у недјељу гласати за кандидате и листе СНСД-а.
"Одличан састанак са великом енергијом и завјетима који смо дали ми - да ћемо заступати наше народне, националне и државне интересе, а они - да ће гласати за СНСД, Саву Минића и Жељку Цвијановић", рекао је Додик.
Додик је најавио скору изградњу вртића у Козарској Дубици капацитета довољног да прими сву дјецу.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да већинска политичка воља Козарске Дубице и Дубичана стала уз СНСД и да је то евидентно не само по централној трибину, већ и по свему што је урађено до сада.
Козарска Дубица се развијала уз СНСД, а тако ћемо наставити и убудуће. Заједно с нашим народом наставићемо да радимо и градимо, да свако мјесто у Републици Српској има боље услове за живот. У тој борби очекујемо побједу Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а! pic.twitter.com/AYZYyK0slT— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2026
"Заједно смо радили и огромна средства која је Влада уложила у Козарску Дубицу показују нашу опредијељеност да развијамо сваку нашу локалну заједницу, а Дубица препознаје и наше напоре на очувању Републике Српске, на њеном отварању и бољем позиционирањем у свијету, али и на изградњи економије", рекла је Цвијановићева.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да народ Козарске Дубице препознаје политику која Српској доноси сигурну будућност, економски развој, велике инфраструктурне пројекте, раст плата и пензија и снажан међународни положај којим се штите интереси и слобода српског народа.
"Неизвјесност није алтернатива, као ни повратак политикама у чије су вријеме, чак и са озбиљнијим руководством него што га имају данас, касниле плате и пензије, просвјета штрајковала, а економија била на кољенима. Народ то памти", рекао је Минић.
Он је навео да је народ Козарске Дубице знао да одбрани Републику Српску од 1992. до 1995. године, али и ко се вриједи и ко се бори за њу.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину из Изборне јединице један Игор Савковић рекао је да се и по данашњем скупу у Козарској Дубици јасно види снага СНСД-а.
"Очекујем да ће СНСД однијети велику побједу у Козарској Дубици на свим нивоима власти", рекао је Савковић.
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