Цвијановић: Србац је увијек знао шта значе заједништво, одговорност и љубав према Српској

Аутор:АТВ редакција
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Србац је увијек знао шта значе заједништво, одговорност и љубав према Републици Српској, наводи кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Овдје се цијени рад, поштује оно што смо заједно створили и добро зна да се будућност не гради празним обећањима, већ конкретним резултатима", наводи Цвијановић на Иксу, те додаје:
Србац је увијек знао шта значе заједништво, одговорност и љубав према Републици Српској.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026
Овдје се цијени рад, поштује оно што смо заједно створили и добро зна да се будућност не гради празним обећањима, већ конкретним резултатима.
Идемо даље - путем стабилности, развоја и… pic.twitter.com/06iRVBfmXI
"Идемо даље - путем стабилности, развоја и сигурности који гарантује наша највећа политичка породица која се зове СНСД".
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