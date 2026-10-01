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Цвијановић: Србац је увијек знао шта значе заједништво, одговорност и љубав према Српској

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01.10.2026 18:15

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СНСД Србац Жељка Цвијановић трибина
Фото: X/Željka Cvijanović

Србац је увијек знао шта значе заједништво, одговорност и љубав према Републици Српској, наводи кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Овдје се цијени рад, поштује оно што смо заједно створили и добро зна да се будућност не гради празним обећањима, већ конкретним резултатима", наводи Цвијановић на Иксу, те додаје:

"Идемо даље - путем стабилности, развоја и сигурности који гарантује наша највећа политичка породица која се зове СНСД".

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Србац

СНСД

Избори 2026

Коментари (7)

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