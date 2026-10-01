Деветогодишње дијете из Бањалуке транспортовано на лијечење у Београд

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске транспортовали су данас деветогодишње дијете из Бањалуке на лијечење у Београд.
Дијете је превезено из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Клинички центар Србије, саопштено је из МУП-а Српске, преноси Срна.
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