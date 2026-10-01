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Деветогодишње дијете из Бањалуке транспортовано на лијечење у Београд

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01.10.2026 19:07

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Хеликоптери МУП-а Српске
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске транспортовали су данас деветогодишње дијете из Бањалуке на лијечење у Београд.

Дијете је превезено из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Клинички центар Србије, саопштено је из МУП-а Српске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Београд

Хеликоптерски сервис Републике Српске

лијечење

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