Аеродром Бањалука добија потпуно другачији изглед и веће капацитете

Аутор:Милица Марјановић
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Аеродром Бањалука требало би да добије потпуно другачији изглед и значајно веће капацитете. Већ у првој фази планиран је терминал од око 40.000 квадратних метара, пројектован за до 2,25 милиона путника годишње. Пројекат су представили израелски стручњаци, који су најавили пренос технологија и знања.
"Ми смо дошли овдје како бисмо представили нашу визију бањалучког аеродрома , али то није довољно потребно је имати конкретне бројке путника, трошкове реализације посла, прогнозирати будућа кретања и раст броја путника. Надамо се да ћемо до децембра завршити ову студију како бисмо могли даље да сањаримо и развијамо ову визију", рекао је Амир Ман, власник пројектантске фирме из Израела.
"Као што смо обећали, пренијећемо технологије и знања и све што можемо да направимо Републику Српску снажну као Израел", рекао је Моша Леви, израелски хуманиста и привредник.
Друга фаза предвиђа нову писту дужине 2.500 метара, рулну стазу и РЕСА зону, док би у трећој били проширени простори за авионе и сам терминал. Коначна рјешења, али и вриједност инвестиције, требало би да буду познати након завршетка студије. Добити нешто на поклон је велика ствар, али поклон од најбољих каже Минић посебно учвршћује односе Израела и Српске.
"Ово је направљено на најсавременији могући начин предвиђајући све оне околности који управо наши партнери имају и улазне податке које могу добити из цијелог свијета и пратећи друге аеродроме као и њихов сигурно да је ово најбоље техничко рјешење за наш", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
План не обухвата само терминал и писту. Предвиђени су и ватрогасна станица, хелиодром, енергетски центар, паркинзи и инфраструктура за снабдијевање горивом. Означена је и потенцијална локација за будући „Airport City“.
"Влада Републике Српске је свјесна колики потенцијал РС али и шира околина имају у овом моменту што се тиче развоја аеродрома да имамо много већи потенцијал него што га у овом моменту искориштавамо и да је спремна да уложи средства како би наши путници имали боље путничко искуство и инфраструктуру и бољи потенцијал", рекла је Валентина Кецман, директор аеродрома Бањалука.
Када ће тачно почети реализација и колико ће цијели пројекат коштати, још није познато. Први конкретнији одговори очекују се након завршетка студије у децембру, када би требало да буду познати и детаљи прве фазе развоја Аеродрома Бањалука.
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