Додик: Подршком Минићу и Цвијановићевој наставља се рад за јаку Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је на предизборној трибини у Српцу да је подршка кандидатима СНСД-а за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ Саву Минића и Жељку Цвијановић важна да би био настављен рад за јаку, стабилну и развијену Српску.
Додик је истакао да је Република Српска, захваљујући политикама СНСД-а, стабилизовала политичке, економске и финансијске прилике, али да борба за очување њеног идентитета не смије престати.
Он је нагласио да Република Српска неће правити уступке који би били на њену штету, посебно када је ријеч о њеним надлежностима и имовини.
"Нама предстоје многе борбе, ми их нисмо завршили. Оне су отворене", поручио је Додик.
Он је истакао значај међународних односа Републике Српске, наводећи да су недавни сусрети са руским предсједником Владимиром Путином и контакти са америчком администрацијом показатељ њеног међународног положаја.
Говорећи о економским и социјалним питањима, Додик је нагласио да су од 2006. године редовно исплаћиване пензије и плате, те да су оне повећаване и ове године.
Додик је критиковао приступ Европске уније према БиХ, тврдећи да се кроз европске интеграције покушава мијењати дејтонска позиција Републике Српске.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да одговорност власти подразумијева конкретна рјешења за грађане, посебно за борачке категорије, ратне војне инвалиде, логораше, ратну сирочад, самохране мајке и породице које брину о тешко обољелим члановима.
Он је нагласио да је важно очувати стабилност Републике Српске, што, како тврди, подразумијева редовне исплате плата и пензија, али и наставак улагања и развоја.
Минић је истакао да се кроз међународну сарадњу отварају могућности и за нове развојне пројекте, наводећи да је током посјете делегације Израела Влади Републике Српске разговарано о подршци развоју Аеродрома Бањалука.
"Донијели су нам бесплатно студију изводљивости за Аеродром Бањалука. То је прозор у свијет Републике Српске", рекао је Минић.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да СНСД деценијама ради на очувању стабилности Републике Српске и да нема одступања када је ријеч о њеним интересима.
"Што се тиче Сарајева, можете бити с миром. Ни милиметар нема одступања кад су у питању интереси Републике Српске", поручила је Цвијановићева.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице два Млађан Драгосављевић захвалио је руководству Републике Српске и СНСД-а на подршци развоју Српца и истакао да су иза локалне заједнице десетине реализованих пројеката.
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