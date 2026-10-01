Влада ујутро уплаћује паре ГИК-у, чека се градоначелник Бијељине

Аутор:Андреа Јаглица
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Министарство финансија сутра ће зором пустити 650 хиљада марака из буџета Републике Српске на рачун Града Бијељина како би се у недјељу одржали избори у другом највећем граду у Републици Српској.
Влада је током дана одлучила да ће помоћи бијељинском ГИК-у након што је на Трг Републике Српске јуче стигло писмо предсједника Централне изборне комисије БиХ, Јована Калабе у којем тражи од Владе да помогне да се десе избори у Бијељини. Осудила је Влада у закључку то што Град Бијељина не испуњава своје законске обавезе. Више од стотину хиљада регистрованих бирача у Бијељини сад могу само да се помоле да Љубиша Петровић прослиједи новац градској изборној комисији.
"Једна од тих одлука за коју је било потребно да буде објављена у Службеном гласнику Републике Српске већ објављена. Она ступа сутра на снагу, тако да већ ујутро ће средства бити уплаћена у буџет града Бијељина – средства у износу од 650 хиљада КМ. Ја, искрено, се надам да ће да буду уплаћена и и без овога до сад, све ове радње од стране градоначелника и локалне заједнице у Бијељини су у ствари једно озбиљно кршење изборног процеса и озбиљно кршење кривичног законодавства Босне и Херцеговине", рекао је Далибор Панић, генерални секретар Владе Републике Српске.
Износ од 650 хиљада марака за одржавање општих избора 4. октобра планиран је буџетом Града Бијељина, али средства до данас нису стављена на располагање локалној изборној комисији. Није у овом тренутку познато да ли Град уопште има тај новац на рачуну или Љубиша Петровић намјерно крши Изборни закон. ГИК Бијељина захваљује се Влади, похваљује брзу реакцију, подсјећа да ГИК нема рачун, али и да немају потпуно повјерење да ће им градоначелник Владин новац учинити доступним.
"Ја се сада надам, с обзиром на то да су то средства која је Влада упутила намјенски, да ће градоначелник та средства коначно дозначити и исплатити дугове које има градској изборној комисији. Како видите иза мене ову опрему, она се сва мора испоручити на бирачка мјеста – којих има 184 и која су удаљена од ове локације у центру града, нека и до 50 КМ. За то требају комбији, пикапови, требају лица која ће то изнијети, попети, на примјер, на други спрат неке школе и тако даље. То је све нешто што морамо ми урадити за два дана", каже Дијана Савић Божић, предсједник Градске изборне комисије Бијељина.
Комбији, пикапи, људи који носе изборни материјал... Све то треба да се плати. Али ствар је много сложенија. Неко изборе мора и да проведе. Плаћени треба да буду и чланови бирачких одбора и људи који ће припремити, организовати и провести изборе на више од 180 бирачких мјеста.
" Ова изборна комисија се обраћа Централној изборној комисији већ пет година. Ово није проблем који се појавио јуче. Траје 5 година и требало је да се реагује у старту, да се више никад не понови то што се десило прије пет или шест година, од како се почиње и од како се стало с давањем новца, односно исплатом новца лицима која су ангажована у изборном процесу. Ја више уопште не причам о накнадама члановима изборне комисије које касне по двије године", рекла је Дијана Савић Божић, предсједник Градске изборне комисије Бијељина.
"Мене је лично изненадило то некакво ћутање Централне изборне комисије јер често пута, односно свакодневно добијам разне пријаве да ли некакве објаве са друштвених мрежа, да ли је негдје на некој слици било присутно неко дијете или неко од малољетника. С друге стране, када имамо ситуацију ометања избора на начин да преко стотину хиљада бирача је онемогућено да изађе на изборе Централна изборна комисија је то једноставно на неки начин прећутала и довела нас пред свршен чин", рекао је Далибор Панић, генерални секретар Владе Републике Српске.
Бирачки одбори још нису попуњени у Бијељини – нема свих чланова, негдје нема ни предсједника и замјеника одбора. Одустало је од тог посла око 700 људи до сада, само јутрос њих 50 – у највећој мјери јер нико није сигуран да ће бити плаћен. Средства за ангажовање у бирачким одборима за ове опште изборе исплаћује Централна изборна комисија БиХ, па у ГИК-у вјерују да ће накнаде сигурно бити исплаћене. Мало је теже у то убиједити људе који би требало цијели дан да држе под контролом хаос у најави у недјељу, а који знају да се паре за изборе у Бијељини чекају по 2 године.
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