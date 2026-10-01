Нови вртић отворен у Билећи, 200 мјеста за најмлађе

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Уз пјесму, игру и осмјехе, најмлађи Билећани дочекали су отварање врата свог новог вртића. Са њима и поносни родитељи, који кажу да им је коначно пао камен са срца.
"Ово се баш дуго чекало. Из разлога што није било довољно смјештајних капацитета. За нас родитеље ово ће бити добро".
"Као родитељима ово баш значи. Свиђа нам се што је по новим стандардима урађено", кажу грађани.
Око 200 малишана боравиће у 10 савремених учионица. Нови вртић простире се на око 1.500 квадрата. Новина су јасличке групе, гдје је већ уписано 130 дјеце. О свима њима бринуће 20 васпитачица.
"Дјеца имају све услове овдје, да расту, напредују, развијају се у сваком смислу", рекла је Сања Салатић, васпитачица.
"Закон је дозволио да осим васпитача могу радити педагози, психолози,логопеди и социјални радник, са тим да имају могућност 2 године да положе разлику предмета. Све групе су попуњене са васпитно образовним кадром", рекла је Мара Војновић, директор дјечијег вртића „Будућност“ Билећа.
Стигле су и све потребне дозволе за несметан рад вртића, каже то билећки начелник. Парежанин додаје да је све коштало око 4 милиона и 700 хиљада марака.
"Општина Билећа је урадила пројектну документацију, све ствари везане за законску процедуру. Из кабинета предсједника Републике Српске је издвојен новац у висини од 4 милиона и 200 хиљада км, плус непредвиђени радови којих увијек има", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Билеће.
Новим здањем вртића у Билећи одушевио се и ресорни министар. Боривоје Голубовић каже да је овај објекат на понос Српске.
"Све институције Републике Српске дају максималан значај, то је наша и обавеза и света дужност да кажем када су у питању наше најмлађе категорије. Билећа добија једну нову димензију, иде исправним путем, развојем", рекао Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
Нови вртић у Билећи изграђен је за мање од годину дана. Овдје ће боравити млађе групе, док старије остају у старом објекту.
А већ од сутра, у учионицама чуће се дјечија граја, склопиће се бројна пријатељства и стварати успомене за читав живот. Будућност за најмлађе Билећане почиње баш овдје у дјечијем вртићу Будућност.
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