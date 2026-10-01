Свечано отворен нови вртић у Билећи

Аутор:АТВ редакција
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Поносан сам и задовољан што је данас дошао дан управо да отварамо билећки вртић и захваљујући министру просвете што је дошао да нам уприличи ово отварање, рекао је начелник Билеће Миодраг Парежанин.
"Читав ток и догађај око изградње вртића кренуо је приликом једне посјете предсједника Додика, гдје смо договорили, изнијели проблем да нам је потребно бар 200 мјеста како би се сва дјеца из Билеће могла смјестити у вртић. Рјешавању проблема се кренуло одмах и тако ево за 11 мјесеци смо успели да урадимо вртић", рекао је Парежанин.
Истакао је да је цијена вртића негдје око 4 милиона и 700 хиљада КМ.
"Тако да имамо један, мислим сигурно, најљепши вртић у Републици Српској и најфункционалнији вртић у Републици Српској и шире. Тако да ће свих 200 дјеце у овом вртићу и остала дјеца која су се пријавила за вртић, односно њих 360, бити збринути у вртићу. Мислим да смо једна од ријетких општина која буквално неће више имати проблем са тим стварима. Једино, наравно, ако се у некој будућности, чему се надамо, буде и дјеце нешто више, па ћемо размишљати о неким другим доградњама или градњама нових вртића", рекао је Парежанин.
Искористио је прилику да се захвали предсједнику Додику, Влади Републике Српске на издвојеним средствима, на препознатом значају за ову општину.
"Надам се да је ово у ствари један од пројеката које смо само урадили у овој протеклој години и, наравно, на томе нећемо ни стати", истакао је Парежанин.
Додао је да је Општина Билећа урадила пројектну документацију, имовинско-правне односе, све ствари везано за законску процедуру. А из кабинета предсједника Републике је издвојен новац у висини од 4 милиона и 200 хиљада КМ, плус непредвиђени радови којих увијек има.
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Око 4 милиона и 700 хиљада је коштала читава изградња вртића.
"Морам да напоменем да је у томе и опремање и читав овај комплекс који се овде налази са дјечијим мобилијаром, са љуљашкама, играчкама у дворишту вртића и читав овај паркинг простор са једним прелијепим овде кружним током. Тако да је комплетна изградња коштала и опремање око 4 милиона и 700 хиљада, истакао је Парежанин.
Истакао је да су све потребне дозволе стигле.
"Вртић пуштамо у рад, употребљива дозвола је спремна. Тако да већ од понедјељка мислим да ће дјеца кренути безбрижно и безбједно у вртић, а самим тим смо и родитеље вратили на своје радне задатке", рекао је Парежанин.
Директор вртића "Будућност" Мара Војиновић је истакла да је поносна што Билећа добија овакав објекат, израђен по свим најсавременијим стандардима за предшколско васпитање и образовање.
"У овом објекту ће радити 20 васпитача, имаћемо 200 дјеце распоређени у 10 васпитних група. Морам нагласити да по први пут имамо јаслички програм и дјеца ће бити распоређена чак у седам васпитних група јасличког узраста", рекла је Војиновићева.
Истакла је да је сутра увођење и упознавање са родитељима и са дјецом неких пар сати, а званично од понедјељка.
"Закон је дозволио, осим васпитача, да могу радити педагози, психолози, логопеди, дефектолози и социјални радници, са тим да имају могућност двије године да положе разлику предмета. Тако да, у недостатку... Недовољан број васпитача јесте био, али пошто је законски то дозвољено, могли смо да обухватимо тако да су све групе попуњене са васпитно-образовним кадром. Сигурна сам да ће ова установа имати квалитетан васпитно-образовни кадар", истакла је Војиновићева.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић истакао је да је ово један изузетно значајан дан за саму Билећу, а и за Републику Српску.
"Поготово ево кад говоримо о институционалном значају. Влада у принципу и све институције Републике Српске дају максималан значај, то је наша и обавеза и света дужност да кажем када су у питању наше најмлађе категорије, наша најмлађа популација. Ево данас отварање вртића овде у Билећи, јуче у Језеру. То је један у низу, да кажем, објеката који су отворени у овој грађевинској годину. У наредном периоду нас очекује отварање и предшколске установе у Пелагићеву", рекао је Голубовић.
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Честитао је свим запосленима, свим Билећанима на овом предивном догађају и пожелио дјеци да имају сигурну, здраву будућност и да буду раздрагани и весели.
"Осим ево овог улагања овде када је у питању предшколска установа, ми ових дана ево улазимо у радове када је у питању и Основна школа 'Петар Петровић Његош'. Вриједност тих радова је 600.000 марака на проширењу ево учионичких капацитета, неких 300 квадрата. А осим тога имамо, ево управо сам сад разговарао са начелником и директором, онда нас очекује следећа фаза радова, то је енергетско утопљавање. Тако све у свему, Билећа добија једну нову димензију, иде исправним путем, развојем. И ево, ја честитам свима на овом прелијепом дану", рекао је Голубовић.
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