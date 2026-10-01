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Због пожара на дивљој депонији загађен ваздух: Школе раде онлајн

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01.10.2026 09:55

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Дим након пожара на депонији смећа.
Фото: Collab Media/Pexels

Ваздух у Горажду јутрос је загађен због пожара на депонији смећа у Шишетима, због чега горажданске школе данас раде онлајн, а грађанима је издата препорука да током боравка напољу користе заштитне маске са филтером.

Индекс квалитета ваздуха у Горажду јутрос је износио 244, што представља озбиљну здравствену пријетњу за цјелокупно становништво, а не само за осјетљиве групе, пренијели су федерални медији.

Кантонални Завод за јавно здравство препоручио је школама да раде у онлајн систему, а грађанима да смање кретање на отвореном и просторије у којима бораве држе затвореним, а у случају да морају напоље - да користе заштитне маске.

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Пожар на илегалној депонији Шишета код Горажда избио је јуче у послијеподневним часовима, што је узроковало ширење густог дима.

Ватрогасне јединице и радници комуналног предузећа успјели су да зауставе ширење ватре ван граница депоније.

(Срна)

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Тагови :

Горажде

загађен ваздух

пожар

Депонија

смеће

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