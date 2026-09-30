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Арбутина: Кључан тренутак за укључивање стручњака

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30.09.2026 17:24

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Трговска гора
Фото: АТВ

Начелник општине Двор Никола Арбутина сматра да је кључни тренутак да се струка укључи у рјешавање проблема изградње центра за збрињавање нуклеарног отпада на Трговској гори.

"Општина Двор је ангажовала независног стручњака. Биће изнесене примједбе на студију утицаја на животну средину. Позивам колеге у БиХ да укључе стручњаке који ће изнијети примједбе", рекао је Арбутина.

Он каже да ће ставови општине Двор бити изнесени на јавној расправи.

"Био бих најсрећнији да никад нисмо о овој теми расправљали", рекао је Арбутина након прве сједнице Савјетодавне стручне комисије у поступку процјене утицаја на животну средину центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.

Директор хрватског Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива Нуклеарне електране "Кршко" Јосип Лебегнер рекао је да је Савјетодавна стручна комисија оцијенила да је студија утицаја стручно утемељена.

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"Комисија има 16 чланова, 13 је било присутно, а три ће писмено доставити коментаре. Сваки коментар који се изнесе не видим као замјерку, него прилику да се студија побољша. Ако неко примијети да нешто фали ми ћемо исправити", рекао је Лебегнер, преноси Срна.

Након што се сви чланови комисије изјасне, каже Лебегнер, мјесец дана је рок да се коментари уграде у студију.

Лебегнер очекује да ће студија бити објављена у новембру. "Исти дан кад студија буде доступна хрватској стручној јавности биће доступна и стручној јавности у БиХ. БиХ ће бити позвана да упути приједлог термина и мјеста одржавања јавне расправе", рекао је Лебегнер.

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Тагови :

Трговска гора

стручњаци

Општина Двор

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