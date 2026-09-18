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Цвијановић: У припреми захтјев Венецијанској комисији у вези Трговске горе

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18.09.2026 18:58

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Цвијановић: У припреми захтјев Венецијанској комисији у вези Трговске горе
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас у Костајници да је у припреми захтјев Венецијанској комисији у вези са проблемом Трговске горе, гдје Хрватска планира да гради складиште нуклеарног отпада.

"То је у припреми по препоруци одређених стручњака. Желимо да добијемо и ту врсту мишљења", рекла је Цвијановићева новинарима.

Он је истакла да је Трговска гора једно од горућих проблема који дуго траје.

"Ангажовани смо на том питању. Разумијем бригу наших људи, али исто тако морају да знају да нећемо одустати од онога што је здрав живот Републике Српске", поручила је Цвијановићева.

Она је истакла да институције и даље дјелују, те подсјетила на ангажман Владе Републике Српске и ентитетских ресорних министарства, као и институција на заједничком нивоу.

"У Предсједништву смо се неколико пута бавили овом темом, тражили од Правобранилаштва да проучи овај случај и каже на који начин треба да поднесемо пријаву и да ли треба ићи са тужбом против Хрватске", рекла је Цвијановићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Трговска гора

Предсједништво БиХ

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