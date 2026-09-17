Почиње додјела првих рјешења за поврат ПДВ-а на куповину прве некретнине

Аутор:Теодора Беговић
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Грађани Републике Српске и ФБиХ, након мјесеци чекања, напокон су дочекали рјешења о ослобађању од ПДВ-а при куповини прве некретнине. Истичу да је ово велика помоћ за све младе људе који самостално почињу градити живот.
"За оне људе који стасавају и самостално рјешавају стамбено питање ово је заиста значајна финансијска олакшица и много сам срећна што је држава имала слуха за потребе својих грађана", рекла је Александра Бејатовић
"Драго ми је што сам изабрана за додјелу ових рјешења и желим да се захвалим", рекла је Биљана Дошљић.
Управа за индиректно опорезивање БиХ запримила је 1.453 захтјева за поврат ПДВ-а. Истичу да ће грађанима који су потписали доставницу да су примили своја рјешења, одмах сљедећи дан бити исплаћен новац на рачун.
"Наш циљ је, да сада кад смо добили приступ, да до Нове године дођемо на ниво седмичног броја рјешења. Значи, оно што примимо у седам дана то може бити да нешто није завршено, а ово све остало мора бити на седмичном нивоу завршено. Говоримо о исправним рјешењима", рекао је Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Грађани су платили високу цијену и мјесецима чекали на поврат ПДВ-а само зато што је ово иницијатива Милорада Додика, иако та иста иницијатива укључује и грађане ФБиХ, истиче Срђан Амиџић.
"Зашто није прошло? Зато што је то иницијатива Милорада Додика. Да вам будем 100% отворен. Без обзира што се то односи и на грађане из Српске и на грађане из ФБиХ. То је засметало зато што је то заједнички договор предсједника Додика и предсједника Вучића. Иницијатива је покренута на Јахорина форуму и на сваким вратима на које сам покуцао наишао сам на препреку", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора БиХ.
Влада Републике Српске наставља са конкретном подршком грађанима, а прије свега младим људима и породицама који рјешавају своје стамбено питање, поручује премијер Српске.
"Поврат ПДВ-а на прву некретнину је нешто што ће сигурно довести до тога да млади могу лакше да се опредијеле за набавку прве некретнине, за склапање брака, за рјешење животног простора. Тренд је најчешће такав да данас сви млади прије закључења брака настоје да обезбједе своје некретнине. Јако сам срећан што поред свих проблема који су постојали, данас напокон имамо поврат пореза на прву некретнину", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Пореска управа ФБиХ, Федерално министарство правде и Одјељење за јавне регистре Владе Брчко дистрикта означени су као кривци за то што ниједан грађанин до сада није добио свој новац, јер нису обезбједили техничку подршку за реализацију овог пројекта.
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