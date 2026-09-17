Амиџић: Грађани Српске и ФБиХ платили високу цијену Крњићевих опструкција

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић указао је данас да су грађани Републике Српске и Федерације БиХ (ФБиХ) платили високу цијену због опструкција члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) Зијада Крњића.
"Грађани који су стајали у редовима, као и они који су шест мјесеци чекали на рјешења о ослобађању од ПДВ-а при куповини прве некретнине треба да знају да је то било због Крњића, који је водио политичку кампању преко леђа људи који живе у Српској и ФБиХ", изјавио је Амиџић новинарима у Бањалуци.
Амиџић је рекао да, када ФБиХ врати дуг Републици Српској - и Српска ће њима измирити свој дуг.
"Уколико се та два дуга `пребију` бићемо сагласни. А, Крњић никада није опструисао рад Управног одбора због дуга ФБиХ према Српској од 30 милиона КМ који је направљен прије 11 година", рекао је Амиџић.
Директор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зоран Тегелтија рекао је да је, када Управни одбор УИО донесе одлуку о висини коефицијената за расподјелу ПДВ-а, на Управи да спроведе ту одлуку.
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"Увијек су чланови Управног одбора УИО доносили све потребне одлуке за оперативни рад УИО, а своја неслагања су рјешавали на други начин. Сада имамо ситуацију да је члан Управног одбора, који би требало да буде у функцији УИО, практично блокирао рад и не дозвољава да Управа функционише", навео је Тегелтија.
Тегелтија је нагласио да ће министри финансија договором ријешити ову ситуацију без посљедица за УИО.
(СРНА)
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