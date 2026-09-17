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Заплијењено 1,1 тона дроге: Велика акција у БиХ

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17.09.2026 14:19

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).
Фото: Уступљена фотографија

Гранична полиција БиХ и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника МУП-а Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона). У овој акцији, кодног назива "Буре", ухапшена је једна особа.

Акција је проведена на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра.

Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на вртоглавих 5.000.000 евра. Ријеч је о изнимно опасном синтетичком катинону, који је замјена за кокаин и екстази.

На уличном тржишту Босне и Херцеговине и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 евра по граму.

Узевши у обзир да се ради о 1,1 тону дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона евра.

policija hrvatska

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Гранична полиција привремено је одузела и доказне материјале (специјалне маске за цијело лице с напредним системским филтерима и ребрастим цијевима за довод зрака које се користе искључиво приликом хемијске синтезе и производње илегалних супстанци приликом "кухања" као заштита, те ватрено оружје, мобилне телефоне, печате и пословну документацију правних лица).

Све активности на терену проводе се под надзором Тужилаштва БиХ и према наредбама Суда БиХ, с циљем потпуног документовања кривичног д‌јела из члана 195. Кривичног закона БиХ.

Акција траје и током данашњег дана, уз претресе на више локација, а рад на предмету се наставља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дрога

Гранична полиција БиХ

заплијењена дрога

Акција Буре

хапшење

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