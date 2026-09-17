Заплијењено 1,1 тона дроге: Велика акција у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Гранична полиција БиХ и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника МУП-а Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона). У овој акцији, кодног назива "Буре", ухапшена је једна особа.
Акција је проведена на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра.
Тржишна вриједност одузете дроге процјењује се на вртоглавих 5.000.000 евра. Ријеч је о изнимно опасном синтетичком катинону, који је замјена за кокаин и екстази.
На уличном тржишту Босне и Херцеговине и регије овакви синтетички стимуланси продају се по цијени од 20 до 30 евра по граму.
Узевши у обзир да се ради о 1,1 тону дроге, када се она разбије на појединачне уличне дозе и граме, њена укупна вриједност на улици досеже између 25 милиона и 33 милиона евра.
Регион
Жена мјесецима уходила мушкарца, слала му и пријетеће поруке
Гранична полиција привремено је одузела и доказне материјале (специјалне маске за цијело лице с напредним системским филтерима и ребрастим цијевима за довод зрака које се користе искључиво приликом хемијске синтезе и производње илегалних супстанци приликом "кухања" као заштита, те ватрено оружје, мобилне телефоне, печате и пословну документацију правних лица).
Све активности на терену проводе се под надзором Тужилаштва БиХ и према наредбама Суда БиХ, с циљем потпуног документовања кривичног дјела из члана 195. Кривичног закона БиХ.
Акција траје и током данашњег дана, уз претресе на више локација, а рад на предмету се наставља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
19
15
16
15
08
14
54
Тренутно на програму